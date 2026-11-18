Il Milan prova a scavalcare la Roma nella corsa a Endrick, mentre Svilar resta in dubbio per Parma. Sul mercato arrivano novità per Malen e Lookman, e l’agente di Bove apre a un possibile ritorno in giallorosso. Ecco le notizie più importanti di mercoledì 18 novembre.

ENDRICK, IL MILAN PREPARA 70 MILIONI | I rossoneri provano a superare la Roma nella corsa al brasiliano. Secondo TNT Sports Brasil, il Milan starebbe preparando un’offerta da 60 milioni più 10 di bonus per acquistarlo definitivamente dal Real Madrid. D’Amico punta invece al prestito. Mourinho non ha ancora autorizzato la partenza del giocatore, ma la concorrenza alza la posta. I dettagli dell’offensiva rossonera.

SVILAR ANCORA IN DUBBIO, DYBALA E MANCINI OK | A tre giorni dalla trasferta di Parma, il portiere serbo avverte ancora fastidio al piede quando calcia e ha svolto soltanto parte dell’allenamento in gruppo. Situazione da valutare anche per Gollini. Nessun problema invece per Dybala e Mancini, entrambi regolarmente in campo con i compagni. Domani rientreranno anche Soulé, Balerdi e Castro. Le ultime dall’allenamento di Trigoria.

BOVE, L’AGENTE APRE AL RITORNO ALLA ROMA | Diego Tavano non esclude un futuro nuovamente in giallorosso per il centrocampista, oggi al Watford. “In Italia solo a Roma o Fiorentina”, ha spiegato il procuratore, precisando che tutto dipenderà da un eventuale cambiamento delle norme sull’idoneità sportiva. Bove ha intanto ripreso ad allenarsi dopo l’infortunio al ginocchio, senza una data certa per il rientro. Le dichiarazioni dell’agente di Bove.

LOOKMAN, L’INFORTUNIO COMPLICA IL MERCATO | L’attaccante dell’Atlético Madrid ha riportato una distorsione di alto grado al ginocchio durante gli impegni con la Nigeria. Il club spagnolo non ha indicato tempi di recupero né confermato lesioni al crociato. Uno stop fino alla fine del 2026 appare possibile, ma parlare di stagione finita sarebbe prematuro. La Roma valuta anche alternative. Il bollettino medico e i possibili tempi di recupero.

MALEN, LA ROMA PREPARA L’AUMENTO | Il club vuole blindare l’olandese, autore di 27 gol in 34 partite in giallorosso. Secondo il Corriere dello Sport, l’ingaggio potrebbe salire dagli attuali 3,7 a oltre 4 milioni netti a stagione, accompagnato da un prolungamento del contratto. I contatti con l’entourage devono ancora entrare nel vivo, ma la società vuole respingere gli interessamenti dall’estero. Le cifre del possibile rinnovo.

MORETTO: “ROMA PROTAGONISTA A GENNAIO” | Il giornalista prevede uno o due rinforzi per Gasperini, con un esterno offensivo dalle caratteristiche di Lookman come priorità. Endrick resta una pista aperta, ma dicembre sarà decisivo per la sua scelta. Si raffredda invece Balde, considerato troppo costoso rispetto alle esigenze attuali. Moretto ha inoltre rivelato che Leweling e Summerville erano vicinissimi in estate. Tutte le indicazioni di Moretto sul mercato.

SCHERHANT TORNA NEL MIRINO DI D’AMICO | La Roma segue nuovamente l’esterno del Friburgo, già monitorato in estate. Due gol e tre assist in nove presenze in Bundesliga, oltre alla rete realizzata con la Germania contro l’Olanda. Scherhant, 24 anni, gioca prevalentemente a sinistra ed è di piede destro. Restano in valutazione anche Hudson-Odoi, Leweling e Nusa. Il profilo dell’esterno tedesco.

PARMA-ROMA, SETTORE OSPITI GIÀ ESAURITO | Dopo il via libera delle autorità, i tifosi giallorossi hanno risposto immediatamente: biglietti esauriti in pochi minuti per il settore ospiti del Tardini. L’accesso era stato autorizzato anche ai residenti nel Lazio in possesso della Fidelity Card. Gasperini potrà dunque contare sul sostegno dei romanisti nella trasferta di sabato, primo appuntamento dopo la sosta. L’aggiornamento delle 18:15 nel Flash Giallorosso.

Redazione Giallorossi.net