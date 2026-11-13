GIALLOROSSI DI SERA | Lookman vuole partire. Konè blindato da Gasp. Svilar torna in gruppo

La Roma riflette sul futuro di Dybala e Pellegrini, mentre dal mercato arrivano segnali su Lookman e sul possibile tesoretto per gennaio. Intanto Gasperini ritrova parzialmente Svilar, Dybala e Mancini, con la ripresa del campionato sempre più vicina. Ecco le notizie più importanti di venerdì 13 novembre.

DYBALA, RINNOVO RINVIATO. PELLEGRINI VERSO L’ADDIO | La Roma prende tempo sui contratti in scadenza nel 2027. Secondo Tuttomercatoweb, il futuro della Joya sarà discusso soltanto a maggio o giugno, dopo una valutazione della tenuta fisica. Per Pellegrini cresce invece l’ipotesi di una separazione a fine stagione. Più avanzati i discorsi per Hermoso e de Roon. Il punto sui rinnovi giallorossi.

LOOKMAN VUOLE PARTIRE, LA ROMA RESTA ALLA FINESTRA | Dalla Spagna arrivano segnali incoraggianti per Gasperini. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’entourage del nigeriano avrebbe manifestato la volontà di lasciare l’Atletico Madrid, dove l’ex Atalanta sta trovando sempre meno spazio. La Roma segue gli sviluppi, ma l’operazione resta complicata e dipenderà dalle condizioni poste dal club spagnolo. Le novità sulla pista Lookman.

SVILAR TORNA IN GRUPPO, SEGNALI POSITIVI DA DYBALA E MANCINI | Buone notizie dall’allenamento di Trigoria. Il portiere serbo ha svolto parte della seduta con i compagni, proseguendo il recupero dalla frattura da stress al piede. Lavoro parziale in gruppo anche per Dybala e Mancini, mentre Gollini resta a parte e Rensch è ancora indisponibile. Obiettivo Parma, sabato 21 novembre. Il resoconto dell’allenamento.

MERCATO, SPUNTA UN TESORETTO DA 35 MILIONI | Secondo il Corriere dello Sport, la Roma potrebbe ancora disporre dei fondi non utilizzati in estate per l’esterno offensivo. D’Amico studia due operazioni: un attaccante in prestito, con Endrick tra le priorità, e un rinforzo sulla fascia sinistra. Serviranno però il via libera dei Friedkin e il rispetto dei vincoli UEFA. Il piano per il mercato di gennaio.

KONÉ, GASPERINI DISSE NO A 60 MILIONI E GITTENS | Il Chelsea aveva proposto una cifra importante più il prestito dell’esterno inglese, ma il tecnico si oppose alla cessione del francese. Oggi Koné è considerato fondamentale per gli equilibri della squadra. In estate si aprirà però il tema del rinnovo, con diversi club interessati e la Roma chiamata a proteggere uno dei suoi uomini più preziosi. Il retroscena e il futuro di Koné.

KEVIN, IL FULHAM PUÒ APRIRE AL PRESTITO | Quaranta milioni investiti un anno fa e appena 75 minuti in Premier League in questa stagione. Il brasiliano classe 2003 fatica a trovare spazio e potrebbe diventare un’occasione per gennaio. Gasperini lo apprezza dai tempi dello Shakhtar, mentre D’Amico valuta la possibilità di un prestito. Nessuna apertura definitiva degli inglesi, per ora. La nuova pista per l’attacco.

UEFA, MULTA ALLA ROMA E MENO BIGLIETTI A PARIGI | Dopo i disordini di Manchester, il club è stato sanzionato con 20mila euro di ammenda e una possibile riduzione del settore ospiti, sospesa per due anni. Separatamente, per la trasferta contro il PSG del 25 novembre, le autorità francesi hanno ridotto i tagliandi destinati ai romanisti da 2.376 a 1.500. Le sanzioni e le restrizioni per Parigi.

Redazione Giallorossi.net