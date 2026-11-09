GIALLOROSSI DI SERA | Pellegrini, niente operazione. Il Frosinone prova a blindare Kvernadze. Dybala tentato da MLS e Beckham

La Roma guarda al futuro: trattativa avviata per il rinnovo di Hermoso, mentre dall’America arrivano indiscrezioni su Dybala. Intanto Gasperini aspetta buone notizie dall’infermeria e D’Amico prepara le mosse per gennaio, con la squadra a due punti dalla vetta. Ecco le notizie più importanti di lunedì 9 novembre.

HERMOSO, RINNOVO FINO AL 2029 | La Roma vuole blindare il difensore spagnolo, diventato un pilastro della squadra di Gasperini. Secondo Angelo Mangiante, la trattativa è già avviata: sul tavolo un prolungamento fino al 2029, con opzione per il 2030. Tre gol in questa stagione e prestazioni sempre più convincenti hanno accelerato i tempi. Tutti i dettagli del nuovo contratto di Hermoso.

DYBALA, BECKHAM LO VUOLE A MIAMI | Il futuro della Joya potrebbe essere negli Stati Uniti. Secondo Piero Torri, l’Inter Miami avrebbe già avviato i contatti con l’entourage dell’argentino, mentre anche il New York City starebbe valutando un’offerta. Nessun accordo raggiunto, ma il contratto in scadenza nel 2027 alimenta le indiscrezioni. Il retroscena sulle sirene americane per Dybala.

SVILAR E DYBALA VERSO IL RIENTRO, PELLEGRINI SCEGLIE | La sosta dovrebbe restituire a Gasperini due pedine fondamentali: Svilar e Dybala puntano alla trasferta di Parma del 21 novembre. Buone prospettive anche per Mancini, mentre Rensch resta in dubbio. Pellegrini ha invece deciso di evitare l’operazione al tendine, proseguendo con una terapia conservativa: il suo ritorno è previsto non prima di gennaio. Il punto completo sull’infermeria giallorossa.

D’AMICO PREPARA DUE COLPI PER GENNAIO | La Roma vuole sfruttare il mercato per alimentare le ambizioni scudetto. L’obiettivo principale resta un esterno offensivo rapido, possibilmente attraverso un’operazione in prestito sul modello Malen. Endrick e Gittens rimangono sotto osservazione, mentre per il centrocampo torna d’attualità Højbjerg. Nessuna trattativa conclusa, ma Gasperini aspetta rinforzi. Le strategie di mercato della Roma.

KVERNADZE, IL FROSINONE PROVA A BLINDARLO | Il club ciociaro prepara una mossa per trattenere l’esterno georgiano seguito dalla Roma. Secondo Tuttomercatoweb, pronto un ingaggio da un milione di euro a stagione, cinque volte quello attuale. Sullo sfondo la clausola rescissoria da quattro milioni, attivabile dalla prossima estate, che il Frosinone potrebbe provare a modificare. La situazione di Kvernadze e la concorrenza sul mercato.

MOLINA, LA ROMA BLOCCA LA CONVOCAZIONE | L’Argentina richiama il terzino dopo la riduzione della squalifica FIFA, ma il club giallorosso dice no. Decisive le tempistiche: la convocazione è arrivata soltanto sabato, durante Roma-Sassuolo. Una richiesta giudicata tardiva per affrontare un lungo viaggio e disputare eventualmente una sola amichevole. Molina resterà quindi a Trigoria durante la sosta. I motivi dello stop imposto dalla Roma.

DATTILO BLINDATO, NIENTE ATLETICO MADRID | La Roma mette al sicuro uno dei talenti più interessanti del vivaio. Lorenzo Dattilo, terzino sinistro classe 2010, ha firmato un contratto triennale, respingendo le avances dell’Atletico Madrid. Campione d’Europa con l’Italia Under 17, il giovane laterale sta già giocando con l’Under 18 giallorossa. Il retroscena sul rinnovo del gioiello romanista.

ROMA, LO SCUDETTO NON È PIÙ UN TABÙ | Terza in classifica, imbattuta in campionato e a due punti dalla Lazio capolista: la squadra di Gasperini può guardare in alto. Trentuno gol segnati e appena dieci subiti in undici giornate, con una produzione offensiva distribuita tra attaccanti, centrocampisti e difensori. La crescita dei giovani e il possibile mercato di gennaio alimentano le ambizioni. L’analisi della Roma che sogna in grande.

Redazione Giallorossi.net