GIALLOROSSI DI SERA | Roma da record. Gasperini cambia per il Manchester. La Lazio prova la fuga

La Roma dei record si gode il successo di Udine, ma Gasperini è già proiettato verso Manchester. Tra novità di formazione, infortuni e una classifica sempre più combattuta, non mancano gli spunti di giornata. Ecco le notizie più importanti di domenica 1 novembre.

GASPERINI RISCRIVE LA STORIA: 28 GOL IN DIECI PARTITE | Mai una Roma così prolifica dopo dieci giornate di campionato. Con la cinquina rifilata all’Udinese, i giallorossi raggiungono quota 28 reti, superando il precedente primato di 26. Ma il dato più interessante riguarda i marcatori: cinque giocatori diversi, compresi due difensori. Il segreto della Roma dei record non è soltanto Malen, ma un attacco che coinvolge tutta la squadra.

VERSO MANCHESTER, GASPERINI CAMBIA ANCORA | La Roma non torna nella Capitale: allenamento a Udine e trasferimento diretto in Inghilterra per preparare la Champions. A Old Trafford potrebbe rivedersi Mancini dal primo minuto, mentre Pisilli insidia Mora sulla trequarti. Svilar, Koné e probabilmente Dybala ancora indisponibili, con possibili novità per la sfida contro il Sassuolo. Le ultime di formazione verso Manchester United-Roma.

MANCHESTER UNITED NEL CAOS, CARRICK RISCHIA | Nove partite senza vittorie e appena sette punti in Premier League: i Red Devils attraversano una crisi profonda. Sotto accusa Michael Carrick, protagonista con una doppietta del famigerato 7-1 inflitto alla Roma nel 2007. Martedì potrebbe giocarsi una fetta importante del proprio futuro proprio contro i giallorossi. L’incredibile incrocio tra Carrick, la Roma e Old Trafford.

CHAMPIONS, MANCHESTER-ROMA A GIL MANZANO | Sarà lo spagnolo Gil Manzano a dirigere la sfida di martedì sera. Un precedente recente con i giallorossi: l’1-1 contro il Fenerbahçe, accompagnato da diverse polemiche arbitrali. Al VAR ci sarà Del Cerro Grande, con Fernandez assistente. La designazione completa nel Flash Giallorosso della giornata.

LAZIO IN FUGA, ROMA A QUATTRO PUNTI | I biancocelesti rimontano il Cagliari e vincono 2-1 grazie a Isaksen e Pinamonti, salendo a quota 28 punti. La Roma resta terza a 24, alle spalle anche dell’Inter. Due richieste di rigore non accolte alimentano le discussioni arbitrali all’Olimpico. Nell’altra partita del pomeriggio, il Frosinone supera il Torino 2-0. I risultati e la nuova classifica di Serie A.

IL COMO NON MOLLA: VINCE TRA LE POLEMICHE E VA A -1 | La squadra di Fabregas batte il Venezia 1-0 con un rigore di Da Cunha e sale a 23 punti, a una sola lunghezza dalla Roma. Fa discutere soprattutto il penalty inizialmente concesso agli ospiti e poi revocato dal VAR per un tocco di mano di Milla. Il racconto di Como-Venezia e gli episodi contestati.

LA ROMA COSTA LA PANCHINA A RUNJAIC | Il pesantissimo 2-5 contro i giallorossi è fatale all’allenatore dell’Udinese, esonerato dopo un avvio di campionato disastroso. I friulani sono penultimi con appena cinque punti in dieci giornate. Paolo Zanetti è il principale candidato alla successione, con i contatti già avviati. La situazione della panchina bianconera.