GIALLOROSSI DI SERA | Sabatini attacca Gasp. Malen verso il rinnovo. Frenata Kvernadze

Le accuse di Sabatini a Gasperini scuotono la domenica romanista, mentre la società pensa a blindare Malen. Sul mercato si riapre il caso Dovbyk e perde quota Kvernadze. Intanto Svilar punta al rientro contro il Parma. Ecco le notizie più importanti di domenica 15 novembre.

SABATINI ATTACCA GASPERINI: “HA SPINTONATO MASSARA” | L’ex direttore sportivo lancia accuse pesanti al tecnico, sostenendo che nella scorsa stagione avrebbe spintonato Massara davanti alla squadra per favorire persone a lui vicine. Una ricostruzione di Sabatini, non verificata indipendentemente, accompagnata da parole durissime nei confronti dell’allenatore. Le dichiarazioni complete dell’ex dirigente.

MALEN, LA ROMA PREPARA IL RINNOVO | Il rendimento dell’olandese spinge il club a valutare un adeguamento dell’ingaggio. Secondo Il Romanista, l’intesa per ridiscutere il contratto era stata ipotizzata già al momento del suo arrivo. Ventitré gol in campionato nell’anno solare 2026 e primi interessamenti dall’estero, senza offerte concrete. La volontà comune sarebbe quella di proseguire insieme. I dettagli sul futuro del centravanti.

DOVBYK, IL BOLOGNA VUOLE INTERROMPERE IL PRESTITO | I rossoblù intendono discutere con D’Amico un possibile rientro anticipato dell’ucraino, finora poco utilizzato da Palladino. Secondo Il Messaggero, la Roma avrebbe un ruolo decisivo nell’eventuale risoluzione dell’accordo e non sarebbe intenzionata a riprendere il giocatore senza una nuova sistemazione. Nessuna intesa è stata ancora raggiunta. Gli sviluppi del caso Dovbyk.

KVERNADZE, GASPERINI PREFERISCE ALTRI PROFILI | L’esterno georgiano del Frosinone perde terreno nelle valutazioni per gennaio. Secondo Il Messaggero, il tecnico cerca un rinforzo offensivo già pronto per una Roma impegnata su più fronti. D’Amico continua a seguire Endrick e Gittens, mentre Lookman resta un’operazione complicata. Il budget concesso dai Friedkin sarà determinante. Le nuove priorità del mercato giallorosso.

SVILAR VERSO IL RIENTRO, I NUMERI PREOCCUPANO | Il portiere punta a tornare titolare contro il Parma dopo la frattura da stress al piede. La sua assenza ha coinciso con un netto peggioramento dei dati difensivi: da 0,67 a 1,56 gol subiti a partita, pur con altri fattori da considerare. Gli ultimi allenamenti chiariranno se potrà riprendere il posto tra i pali. Il punto sul recupero di Svilar.

SOULÉ-MALEN, 25 CONTRIBUTI OFFENSIVI | I due attaccanti sono diventati i principali riferimenti della Roma: 16 gol e 9 assist complessivi in questa prima parte di stagione. Un rendimento che conferma la loro importanza, ma evidenzia anche la necessità di alternative. Gasperini continua a chiedere rinforzi per alleggerire il peso offensivo della coppia. I numeri della coppia giallorossa.

HERMOSO VERSO IL RINNOVO, DYBALA ACCELERA | Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore spagnolo potrebbe firmare già la prossima settimana un biennale con opzione. Intanto Dybala punta alla convocazione per Parma-Roma, mentre Soulé rischia la panchina dopo il rientro tardivo dagli impegni con l’Argentina. Gasperini valuterà entrambi senza forzature. Le ultime dal Flash Giallorosso.

Redazione Giallorossi.net