La Roma celebra lo straordinario poker di Malen, mentre dal mercato arrivano novità su Dovbyk e Hermoso. Preoccupano gli scontri tra tifosi in autostrada, con le prossime trasferte a rischio. Sullo sfondo, il caso Leonardi e la corsa ai vertici della Serie A. Ecco le notizie più importanti di domenica 22 novembre.

DOVBYK DICE SÌ AL VALENCIA, ORA TOCCA ALLA ROMA | L’attaccante ucraino avrebbe accettato la destinazione spagnola per gennaio. Secondo Cadena SER, il Valencia punta a un prestito con diritto di riscatto, ma prima servirà un accordo con il Bologna per interrompere l’attuale trasferimento temporaneo. La Roma valuta l’operazione, che potrebbe consentire al centravanti di rilanciarsi dopo mesi difficili. I dettagli della possibile operazione.

HERMOSO, RINNOVO AI DETTAGLI FINO AL 2029 | La Roma è vicina a blindare il difensore spagnolo. Secondo Fabrizio Romano, l’accordo per un nuovo biennale sarebbe ormai in dirittura d’arrivo, con scadenza fissata a giugno 2029. Una conferma importante per Gasperini, che ha ritrovato in Hermoso un elemento fondamentale della propria difesa. Manca ancora l’ufficialità, ma la trattativa procede verso la conclusione. L’aggiornamento delle 14:30 nel Flash Giallorosso.

MALEN NELLA STORIA, EGUAGLIATO MANFREDINI | Il poker di Parma porta l’olandese a 26 gol in 29 partite di Serie A dal suo arrivo nella Capitale. Eguagliato il primato di Pedro Manfredini, che nel 1960 aveva raggiunto la stessa quota nell’anno solare. Gasperini si gode un centravanti straordinario e una Roma sempre più ambiziosa, trascinata anche da Wesley e Mora. L’editoriale “Malen alla quarta”.

SCONTRI TRA ULTRAS, TRASFERTE DI NUOVO A RISCHIO | Secondo Il Messaggero, gruppi di sostenitori di Roma e Torino sarebbero entrati in contatto ieri lungo l’A1, nei pressi dell’area di servizio Arno Est. Segnalati danneggiamenti ad alcuni veicoli. Si temono conseguenze per le prossime trasferte giallorosse, a cominciare da Bologna, ma al momento non risultano nuovi provvedimenti ufficiali. La ricostruzione degli episodi.

CASO LEONARDI, GASPERINI FINISCE NELLA CORSA ALLA FIGC | Il Fatto Quotidiano ricostruisce i rapporti tra l’ex dirigente del Parma e l’allenatore romanista, ipotizzando collegamenti con le tensioni tra Malagò e Galliani per la presidenza federale. Leonardi avrebbe chiesto la rimozione della propria inibizione sportiva. Il presunto ruolo informale nelle strategie di mercato della Roma resta però un’ipotesi non dimostrata. Il retroscena del Fatto Quotidiano.

JUVENTUS, POKER AL VENEZIA MA ROMA ANCORA LONTANA | I bianconeri travolgono il Venezia per 4-0 dopo un primo tempo complicato, chiuso tra i fischi del pubblico. La squadra cambia passo nella ripresa e conquista tre punti importanti, ma resta a nove lunghezze dalla Roma, seconda in classifica dopo il successo di Parma. La corsa alle prime posizioni continua a premiare i giallorossi. La cronaca di Juventus-Venezia.

Redazione Giallorossi.net