La Roma ritrova gli argentini e vede avvicinarsi il rientro di Svilar per Parma. Sul mercato si complicano le piste Van Bommel e Gittens, mentre l’Inter guarda a Mancini. Intanto Gasperini attende risposte sui rinforzi di gennaio. Ecco le notizie più importanti di giovedì 19 novembre.

SVILAR VERSO IL RIENTRO, TORNANO GLI ARGENTINI | Segnali incoraggianti da Trigoria a due giorni dalla trasferta di Parma. Svilar è tornato a lavorare tra i pali e la sua disponibilità appare sempre più probabile, anche se servirà l’ultimo via libera medico. In campo anche Gollini, mentre Soulé, Balerdi e Castro sono rientrati dalle nazionali. Restano indisponibili Rensch e Pellegrini. Le ultime dall’allenamento di Trigoria.

VAN BOMMEL, IL PSV CHIEDE 50 MILIONI | Doccia fredda per la Roma nella corsa all’esterno olandese. Secondo Tuttosport, il PSV valuta Ruben van Bommel circa 50 milioni di euro, una cifra superiore al budget ipotizzato dai giallorossi. Gasperini apprezza molto il giocatore, ma l’operazione rischia di diventare proibitiva. Decisive le indicazioni dei Friedkin sulle risorse disponibili a gennaio. I dettagli della richiesta del PSV.

INTER SU MANCINI, POSSIBILE TENTATIVO A GENNAIO | I nerazzurri seguono il difensore giallorosso, considerato un vecchio pallino di Chivu e Marotta. Secondo Calciomercato.it, l’Inter starebbe valutando un primo approccio già nel mercato invernale. Convincere la Roma appare però complicato: Mancini resta uno dei punti fermi di Gasperini e non risultano trattative avanzate. L’indiscrezione delle 17:50 nel Flash Giallorosso.

GITTENS, MALEN SPINGE MA GLI INFORTUNI PREOCCUPANO | L’olandese sponsorizza l’arrivo dell’ex compagno del Borussia Dortmund, seguito anche dal Napoli. La Roma valuta un prestito con diritto di riscatto, ma le condizioni fisiche dell’inglese rappresentano un’incognita. Due interventi alla spalla nel 2022-23, problemi muscolari e un nuovo infortunio alla caviglia a settembre impongono prudenza. L’approfondimento sullo storico degli infortuni.

GASPERINI SOGNA LO SCUDETTO, GALANTIC TORNA A TRIGORIA | Terza in classifica a due punti dalla vetta, la Roma vuole prolungare la striscia di tre vittorie consecutive prima degli scontri diretti di dicembre. Intanto il CEO John Galantic è tornato al Fulvio Bernardini per affrontare il tema mercato con Gasperini e D’Amico. Il tecnico chiede almeno un rinforzo offensivo, possibilmente due, compatibilmente con i vincoli UEFA. Il piano di Gasperini tra campionato e mercato.

FRIEDKIN INVITATO A PARIGI DA AL-KHELAIFI | La sfida di Champions contro il PSG potrebbe riportare il presidente americano vicino alla squadra. Mercoledì 25 novembre è previsto il tradizionale pranzo istituzionale tra le dirigenze e Al-Khelaifi potrebbe incontrare personalmente Friedkin, suo alleato ai vertici del calcio europeo. La presenza del patron giallorosso, però, non è ancora confermata. Il retroscena sull’incontro di Parigi.

UFFICIALE, DE MARZI RINNOVA FINO AL 2031 | La Roma blinda il giovane portiere classe 2007, già aggregato alla prima squadra. Il nuovo contratto scadrà il 30 giugno 2031, confermando la fiducia della società nel suo percorso di crescita. De Marzi ha già debuttato con le selezioni Under 19 e Under 20 degli Stati Uniti e continuerà a lavorare a Trigoria con Gasperini. Il comunicato ufficiale sul rinnovo.

Redazione Giallorossi.net