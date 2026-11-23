La Roma torna sulle tracce di Samuel Lino, mentre cresce l’attenzione sulla sicurezza in vista della trasferta di Parigi. Wesley si conferma decisivo e Svilar racconta il suo rapporto con De Rossi e Gasperini. Sullo sfondo, la corsa scudetto e il momento di Dybala. Ecco le notizie più importanti di lunedì 23 novembre.

SAMUEL LINO, DAL BRASILE INSISTONO: ROMA PRONTA A 45 MILIONI | Secondo RTI Esporte, i giallorossi avrebbero riallacciato i contatti con l’entourage dell’esterno del Flamengo, mostrando disponibilità a investire fino a 45 milioni. Il brasiliano, fresco campione nazionale, ha collezionato 16 gol e 13 assist in 55 presenze stagionali. Nessuna offerta ufficiale confermata, ma il club carioca non esclude una cessione. Le ultime indiscrezioni su Samuel Lino.

PSG-ROMA, ALLERTA SICUREZZA A PARIGI | La sfida di mercoledì è stata classificata a rischio 3 su 5 dalle autorità francesi. Secondo L’Équipe, preoccupa anche la possibile presenza di tifosi napoletani vicini a quelli parigini. Previsto un importante dispositivo di sicurezza, con cinque squadre di polizia mobile e personale della Prefettura. L’aggiornamento delle 16:55 nel Flash Giallorosso.

SVILAR: “DE ROSSI HA CAMBIATO LA MIA VITA” | Il portiere si racconta a Cronache di Spogliatoio, ricordando la svolta arrivata con De Rossi e le parate decisive contro il Feyenoord. Poi l’elogio di Gasperini: “Ha portato una mentalità vincente”. Svilar sottolinea anche la crescita della squadra, convinto che il nuovo metodo di lavoro abbia fatto compiere alla Roma un salto di qualità. L’intervista completa a Svilar.

WESLEY DEVASTANTE A DESTRA, GASPERINI ASPETTA IL MERCATO | I tre assist serviti a Malen contro il Parma confermano quanto il brasiliano possa incidere sulla sua fascia naturale. Il problema resta la corsia sinistra, dove Molina e gli altri adattati non offrono le stesse garanzie. Gennaio potrebbe diventare decisivo per acquistare un esterno mancino e lasciare stabilmente Wesley sulla destra. L’analisi sulla nuova priorità di mercato.

PSG SENZA DOUÉ E KVARATSKHELIA, MA I NUMERI FANNO PAURA | Venti gol in quattro partite di Champions e quattordici gare europee consecutive senza sconfitte. La squadra di Luis Enrique arriva alla sfida con la Roma da favorita, ma perde due protagonisti offensivi per gravi infortuni al ginocchio. Gasperini potrebbe sfruttare gli spazi lasciati dai francesi con la velocità di Malen e Wesley. I numeri del PSG e la possibile arma della Roma.

DYBALA, ZERO GOL NELLA ROMA DEI RECORD | Trentasei reti segnate in dodici giornate, ma nessuna porta ancora la firma della Joya. L’argentino ha collezionato quattro assist in sette presenze, senza riuscire a sbloccarsi. Anche a Parma ha mostrato qualità, ma non la consueta incisività sotto porta. Gasperini aspetta il suo contributo realizzativo in una squadra che continua a segnare tantissimo. Il focus sul momento di Dybala.

GASPERINI LITIGA CON UN TIFOSO: “VIENI TE, NO?” | Curioso episodio durante Parma-Roma. Un sostenitore avrebbe invitato ripetutamente il tecnico a sostituire Molina dopo l’errore sul pareggio degli emiliani. Gasperini avrebbe risposto stizzito dalla panchina, difendendo il proprio giocatore. L’argentino è rimasto in campo fino all’84’, nonostante le critiche. Il video dello scambio tra Gasperini e il tifoso.

DERBY SCUDETTO, ROMA E LAZIO DAVANTI A TUTTI | Dopo dodici giornate, i biancocelesti guidano con 32 punti, seguiti dalla Roma a 30 e dall’Inter a 29. Uno scenario impensabile a inizio stagione, che alimenta l’ipotesi di una lotta per il titolo tutta capitolina. La squadra di Gasperini vanta il miglior attacco, mentre quella di Gattuso può sfruttare l’assenza di impegni europei. L’analisi sulla corsa scudetto delle romane.

Redazione Giallorossi.net