La Roma torna da Parigi con un pareggio prestigioso e nuove certezze. Gasperini studia la convivenza tra Dybala e Soulé, Wesley corteggia Endrick e dall’Inghilterra arrivano novità sul futuro di Robinio Vaz. Intanto scatta la vendita dei biglietti per il derby. Ecco le notizie più importanti di giovedì 26 novembre.

DYBALA E SOULÉ INSIEME, L’INTUIZIONE DI GASPERINI | La grande prestazione di Soulé sulla sinistra contro il PSG apre nuovi scenari tattici. Gasperini potrebbe schierare contemporaneamente i due argentini alle spalle di Malen, senza sacrificare nessuno dei suoi gioielli. Una soluzione che potrebbe cambiare anche le strategie di mercato di gennaio. L’approfondimento sulla possibile svolta tattica.

WESLEY CHIAMA ENDRICK, GASPERINI FRENA | Il corteggiamento al talento del Real Madrid passa anche attraverso il suo connazionale. Dopo il pareggio di Parigi, Wesley ha raccontato di aver invitato personalmente Endrick a trasferirsi nella Capitale. Gasperini, interrogato sull’argomento, ha preferito non alimentare le indiscrezioni di mercato. Le dichiarazioni di Wesley e Gasperini.

ROBINIO VAZ, POSSIBILE RITORNO ANTICIPATO | L’avventura inglese del giovane attaccante francese rischia di interrompersi già a gennaio. L’Hull City starebbe valutando la possibilità di rispedire il giocatore alla Roma dopo una prima parte di stagione deludente. D’Amico potrebbe quindi ritrovarsi a dover individuare una nuova sistemazione per il centravanti. Le ultime sul futuro di Robinio Vaz.

IL PSG STREGATO DALLA ROMA DI GASP | Il 2-2 del Parco dei Principi ha impressionato i francesi, abituati a dominare gli avversari anche in Champions League. La personalità mostrata dai giallorossi e la capacità di mettere in difficoltà i campioni d’Europa hanno strappato applausi anche in casa parigina. Le reazioni del PSG alla prestazione romanista.

BENATIA ESALTA BALERDI | L’ex difensore giallorosso ed ex dirigente del Marsiglia ha elogiato ai microfoni di Canal+ l’impatto dell’argentino nel campionato italiano. Benatia conosce bene le qualità del centrale e ne sottolinea la personalità, arrivando a ipotizzare per lui una carriera al Real Madrid senza alcune disattenzioni. Le parole di Benatia su Balerdi.

LUIS ENRIQUE: “LA ROMA HA UN FUTURO MERAVIGLIOSO” | Il tecnico del PSG ha riservato parole importanti alla squadra di Gasperini dopo il pareggio di Champions. Lo spagnolo ha definito quella contro i giallorossi la gara più complicata della stagione, riconoscendo i meriti dell’avversario e la qualità del lavoro svolto dal collega. Le dichiarazioni di Luis Enrique.

DERBY, DA DOMANI IN VENDITA I BIGLIETTI | La Roma ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi per la stracittadina del 13 dicembre. La prevendita riservata agli abbonati scatterà domani alle 12, mentre l’eventuale vendita libera partirà il 4 dicembre. Prezzo fissato a 49 euro per Curva Sud e Distinti Sud. Tutte le informazioni nel Flash Giallorosso.

Redazione Giallorossi.net