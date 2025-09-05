GIALLOROSSI IN NAZIONALE – Konè domina con la Francia, l’Ucraina di Dovbyk va ko. Vittorie per Tsimikas, El Aynaoui e Ndicka

Serata di gala per i giallorossi in nazionale: vincono tutti, ad eccezione di Artem Dovbyk, ko con la maglia dell’Ucraina nello scontro “in giallorosso” contro la Francia di Konè: l’attaccante, partito titolare, è stato sostituito al 76′ di gioco.
I transalpini vincono per 2 a 0 (a segno Olise e Mbappè), ottima prestazione del centrocampista della Roma in mezzo al campo. Larga vittoria anche della Grecia di Tsimikas (5 a 1) sulla Bielorussia: il terzino gioca titolare e viene sostituito intorno all’ora di gioco.
Bene anche il Marocco di El Aynoaui, anche lui schierato titolare: 5 a 0 senza storia al Niger. Il centrocampista giallorosso ha giocato tutti i novanta minuti di match, recupero compreso.
Ok l’Italia di Gattuso all’esordio sulla panchina azzurra: larga vittoria sull’Estonia (5-0), ma la gara si sblocca solo nella ripresa. Solo panchina per Gianluca Mancini. Tre punti anche per per l’U21 azzurra, con Pisilli in campo per 80′: battuto il Montenegro per 2 a 1. Vince anche la Costa d’Avorio di Evan Ndicka (titolare e in campo per tutto il match) che supera per 1 a 0 il Burundi.
Giallorossi.net – T. De Cortis