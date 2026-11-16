GIALLOROSSI IN NAZIONALE | Malen cerca il bis, poi tocca a Mora: gli ultimi impegni dei nazionali prima del Parma

Un gol, due assist e una prestazione da protagonista. Donyell Malen continua a brillare anche lontano da Roma, trascinando l’Olanda nel travolgente 7-0 contro la Grecia. Ora per l’attaccante giallorosso arriva l’ultimo impegno della sosta, la sfida di Nations League contro la Germania in programma questa sera a Berlino. Poi sarà tempo di tornare a Trigoria, dove Gian Piero Gasperini aspetta di riabbracciare i suoi nazionali in vista della trasferta di Parma.

La prestazione di Malen contro la Grecia ha confermato il suo straordinario momento di forma. Schierato da centravanti da Xavi Hernandez, l’olandese ha confezionato due assist per Reijnders e Timber, prima di firmare personalmente il definitivo 7-0. Tre passaggi chiave, 19 passaggi riusciti su 21 e quattro dribbling completati su cinque tentativi: numeri che certificano una prova di altissimo livello. Un rendimento che fa sorridere anche Gasperini, sempre più convinto della centralità dell’attaccante nel progetto giallorosso.

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Oggi, lunedì 16 novembre, sono tre i romanisti chiamati in causa. Alle 18:15 Emanuele Lulli sarà impegnato con l’Italia Under 21 nell’amichevole contro il Belgio, con la possibilità di partire titolare. Alle 20:45 toccherà invece a Malen contro la Germania e a Konstantinos Koulierakis, che con la Grecia affronterà la Serbia. Il difensore, rimasto in panchina nella pesante sconfitta contro l’Olanda, spera di trovare spazio nell’ultimo appuntamento della Nations League.

Domani sarà la volta di Wesley, Ndicka e Rodrigo Mora. Il brasiliano scenderà in campo alle 11 contro Singapore, mentre il centrale ivoriano affronterà il Gambia alle 17 nella sfida valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Alle 20:45 il Portogallo giocherà in Galles: riflettori puntati su Mora, che dopo essere rimasto in panchina contro la Danimarca spera finalmente di esordire con la nazionale maggiore. Impegnato anche il giovane portiere Giorgio De Marzi, atteso alle 18 dalla sfida tra Stati Uniti Under 20 e Paraguay.

Gli ultimi a concludere gli impegni saranno i sudamericani. Nella notte tra martedì e mercoledì, a mezzanotte italiana, l’Argentina di Soulé, Balerdi e Castro affronterà il Costa Rica. Un’ultima occasione per mettersi in mostra prima del viaggio di ritorno nella Capitale. Alla stessa ora sarà impegnato anche Devis Vásquez con la Colombia contro il Cile. Per i tre argentini il rientro a Trigoria è previsto giovedì 19 novembre, appena due giorni prima della ripresa del campionato.

Il vero problema per Gasperini sarà proprio il tempo a disposizione. La Roma riprenderà ad allenarsi domani, martedì 17 novembre, ma il gruppo si ricomporrà soltanto gradualmente. Ghilardi e Pisilli, che hanno già terminato gli impegni con l’Italia, saranno tra i primi a rimettersi a disposizione. Seguiranno Malen, Lulli e Koulierakis, mentre per gli altri nazionali, soprattutto quelli impegnati fuori dall’Europa, servirà qualche giorno in più.

Sabato 21 novembre, alle ore 18, la Roma sarà di scena al Tardini contro il Parma. Gasperini potrebbe ritrovarsi a preparare la trasferta con l’intera rosa soltanto nelle ultime 48 ore, dovendo valutare anche le condizioni fisiche e la stanchezza accumulata dai calciatori nei lunghi viaggi internazionali. La sosta sta per finire, ma per il tecnico giallorosso la vera corsa contro il tempo comincia adesso.

Giallorossi.net | T. De Cortis