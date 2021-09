GIALLOROSSI IN PRESTITO – Coric, che magia su punizione. In gol anche Bianda. Nuovo infortunio per Kluivert (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Giornata di gloria per due ex giallorossi attualmente in prestito all’estero: sono infatti andati in rete sia Ante Coric che William Bianda nelle ultime partite disputate dai due giocatori ancora di proprietà della Roma.

Prestazione però in chiaroscuro per il difensore 21enne: Bianda infatti va a segno con una conclusione ravvicinata col mancino dopo un calcio d’angolo, realizzando il gol del pareggio del Nancy sul campo del Grenoble. Peccato però che poi la squadra di casa, nonostante l’interiorità numerica, travolga gli ospiti col punteggio finale di 4 a 1.

Va decisamente meglio ad Ante Coric, che gioca titolare e segna con uno straordinario calcio di punizione la rete del momentaneo vantaggio dello Zurigo sul Servette. La partita poi si chiuderà sul 2 a 2, ma il giocatore giallorosso sarà comunque tra i migliori in campo. Qui sotto il video del suo gol.

Meanwhile, in another parallel universe, Ante Coric scored this goal from free kick for his new club FC Zurich pic.twitter.com/IPPoNoe1cJ — Jody (@anjody17) September 22, 2021

Sfortunata per ora l’avventura di Tommaso Milanese con la maglia dell’Alessandria: il calciatore parte nuovamente titolare, e questo è di certo un bel segnale, ma nonostante un paio di occasioni non riesce a trovare la strada del gol e lascia il campo al 62′, quando la gara ormai era già compromessa dai tre gol di vantaggio dei marchigiani.

Gioca appena 24 minuti Justin Kluivert con la maglia del Nizza, prima di dover uscire dal campo per un nuovo infortunio: l’avvio di stagione del giocatore giallorosso (in prestito con diritto di riscatto) non è di certo dei migliori.

Bene invece Pau Lopez col Marsiglia: lo spagnolo sembra ormai essersi preso una maglia da titolare ai danni di Mandanda, e gioca una prestazione attenta nello 0 a 0 dei suoi sul campo dell’Angers. In campo dal 59′ anche Cengiz Under, che però stavolta non riesce a finire sul tabellino dei marcatori dopo aver già realizzato tre reti con la maglia dell’Olympique.

Giallorossi.net – F. Turacciolo