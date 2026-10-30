GIALLOROSSI IN PRESTITO | El Aynaoui senza sosta, ok Vaz, Angelino rivede il campo

Una settimana ricca di impegni per i calciatori della Roma in prestito, tra campionati nazionali e coppe europee. Luigi Cherubini torna titolare con il Benevento e sfiora due volte il gol, Neil El Aynaoui accumula altri minuti importanti tra Champions League e Bundesliga, mentre Mohamed Seck si riscatta dopo le ultime prestazioni negative contribuendo alla vittoria del Foggia. Arrivano buone notizie anche dall’Inghilterra, dove Robinio Vaz è già tornato in campo dopo il problema fisico accusato contro il Fulham. In Serie C, invece, va in scena il confronto diretto tra Federico Nardin e Radoslaw Zelezny, vinto dal Pescara sul campo del Perugia.

NEIL EL AYNAOUI (RB Lipsia) – Settimana intensissima per il centrocampista marocchino, protagonista di tre impegni tra Champions League, Bundesliga e Coppa di Germania. Mercoledì torna titolare nella sfida contro il Real Madrid, persa per 4-1 dal Lipsia, restando in campo fino al 63′. Sabato disputa invece tutti i 90 minuti della vittoria per 4-0 sull’Elversberg. Ma l’ultima partita, giocata martedì contro il Rot-Weiss Essen nei sedicesimi di Coppa di Germania, è quella più movimentata. El Aynaoui parte dalla panchina, ma entra all’intervallo con il Lipsia sotto 1-0 e ridotto in dieci uomini per l’espulsione di Seiwald al 44′. Il marocchino contribuisce a dare maggiore equilibrio al centrocampo, partecipando alla rimonta completata grazie alla doppietta di Baumgartner al 78′ e all’82’. Per El Aynaoui 45 minuti giocati e un’ammonizione al 76′, senza gol o assist. Il Lipsia si impone per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale. Un successo prezioso dopo le pesanti sconfitte contro Bayern Monaco e Real Madrid. (Prestito con diritto di riscatto)

LUIGI CHERUBINI (Benevento) – Prosegue il buon momento dell’esterno classe 2004, protagonista di due prestazioni positive in pochi giorni. Sabato torna titolare nella vittoria per 3-0 sul campo dell’Arezzo, disputando 74 minuti e sfiorando due volte il gol: prima con una spettacolare sforbiciata respinta dal portiere Nunziante, poi con una conclusione che si stampa sul palo. Martedì viene confermato dal primo minuto anche nel pareggio casalingo per 1-1 contro il Catanzaro, risultando ancora una volta tra i più vivaci della formazione sannita. L’episodio decisivo arriva a inizio ripresa, quando si procura il calcio di rigore trasformato da Salvemini al 51′: Candela lo colpisce sul piede dopo un pallone respinto dal palo e l’arbitro assegna il penalty dopo la revisione al VAR. Cherubini continua a rendersi pericoloso sulla fascia sinistra, prima di lasciare il campo all’86’ a Saio. Nel recupero arriva però la beffa per il Benevento, raggiunto dalla rete di Buso al 92′. Nessun gol o assist ufficiale per il giovane giallorosso, ma un 6,5 nelle pagelle di BeneventoNews24 e CalcioBenevento, che ne premiano vivacità e capacità di incidere sulla partita. (Prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto)

MARASH KUMBULLA (Rayo Vallecano) – Finalmente una buona notizia per il difensore albanese, che fa il suo esordio stagionale da titolare dopo essere rimasto inutilizzato nelle precedenti partite di campionato. Domenica Kumbulla aveva assistito dalla panchina alla pesante sconfitta casalinga per 3-0 contro l’Elche, ma martedì Beñat San José gli concede una maglia dal primo minuto nella trasferta contro il Recreativo Huelva, valida per il primo turno di Coppa del Re. Il centrale disputa 80 minuti e si rende anche pericoloso in attacco, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo respinto dal portiere Padilla. La gara si rivela molto più complicata del previsto: il Rayo va sotto nel primo tempo, trova il pareggio su rigore con Alemão e riesce a imporsi soltanto ai supplementari, grazie alle reti dello stesso Alemão e di De Frutos. Finisce 3-2 per i madrileni, che conquistano il passaggio del turno. Nessun gol, assist o cartellino per Kumbulla, ma soprattutto 80 minuti finalmente messi nelle gambe, un primo passo importante per provare a conquistare spazio anche in Liga. (Prestito con diritto di riscatto)

MATTIA MANNINI (Benevento) – Continua invece il periodo difficile del giovane centrocampista classe 2006, che non riesce a trovare spazio nemmeno nei due impegni ravvicinati della formazione sannita. Mannini resta in panchina per tutti i 90 minuti nella vittoria per 3-0 contro l’Arezzo e la situazione non cambia martedì, quando il Benevento pareggia per 1-1 contro il Catanzaro. Floro Flores lo inserisce regolarmente tra i convocati, ma preferisce affidarsi ad altre soluzioni durante le sostituzioni della ripresa. Per il giovane di proprietà della Roma, dunque, due nuove partite senza scendere in campo. Una situazione che continua a penalizzarne il percorso di crescita, soprattutto dopo i minuti accumulati con l’Italia Under 20 durante la precedente sosta internazionale. (Prestito con diritto di opzione)

MOHAMED SECK (Foggia) – Dopo le due sconfitte consecutive contro Potenza e Giugliano, il Foggia torna finalmente alla vittoria battendo la Cavese per 1-0 allo Zaccheria. Seck viene confermato titolare nella difesa a tre di Auteri e disputa l’intera partita, contribuendo a mantenere la porta inviolata. Il centrale di proprietà della Roma offre una prestazione sufficiente, senza particolari sbavature, cercando anche di accompagnare la manovra quando ne ha l’occasione. Foggiacalciomania gli assegna 6, sottolineando proprio la sua disponibilità a sganciarsi dalla linea difensiva. Il Foggia soffre soprattutto nel primo tempo e deve ringraziare il portiere Saro, decisivo nel neutralizzare un calcio di rigore a Orlando. Nella ripresa i rossoneri crescono e trovano il gol della vittoria all’87’ con Ravasio. Per Seck una prestazione importante soprattutto dal punto di vista della fiducia, dopo le difficoltà delle precedenti giornate. (Prestito)

FEDERICO NARDIN (Pescara) – Ancora una presenza da titolare per il difensore classe 2007, confermato da Buscè al centro della difesa nella trasferta contro il Perugia. Nardin disputa tutti i 90 minuti della vittoria per 2-1 conquistata dal Pescara al Curi. La partita comincia malissimo per gli abruzzesi, che subiscono il gol di Carriero dopo appena un minuto. Nella ripresa, però, arriva la rimonta firmata dalla doppietta di Merola, a segno prima su azione e poi su calcio di rigore. Nardin contribuisce a contenere gli attacchi del Perugia nella seconda parte della gara, senza ricevere ammonizioni. Dopo la panchina contro l’Ostiamare, il giovane di proprietà della Roma ritrova dunque immediatamente una maglia da titolare e conquista tre punti importanti. La continuità di impiego resta l’aspetto più incoraggiante del suo percorso di crescita. (Prestito)

RADOSLAW ZELEZNY (Perugia) – Serata amara per il portiere polacco, sconfitto proprio dal Pescara di Nardin. Zelezny viene confermato titolare e disputa tutti i 90 minuti della gara persa dal Perugia per 2-1. Il match sembra mettersi subito in discesa per gli umbri, avanti dopo appena un minuto grazie alla rete di Carriero. Nella ripresa, però, il Pescara ribalta il risultato nel giro di pochi minuti: al 47′ Merola firma il pareggio e al 51′ realizza su rigore la rete decisiva. Zelezny incassa dunque due gol in una partita nella quale il Perugia non riesce a difendere il vantaggio iniziale. Nessun cartellino per il portiere, che continua comunque ad accumulare presenze da titolare e minuti importanti nel campionato di Serie C. (Prestito con diritto di riscatto e controriscatto)

ANASS SALAH-EDDINE (Panathinaikos) – Due partite molto diverse per il laterale marocchino. Giovedì il Panathinaikos travolge il Kairat Almaty per 5-1 in Conference League, ma Salah-Eddine non figura tra i giocatori utilizzati nella trasferta in Kazakistan. Domenica torna invece protagonista in campionato, partendo titolare sulla fascia sinistra nella vittoria per 1-0 sul campo del Volos. Il marocchino disputa 79 minuti prima di lasciare il posto a Kyriakopoulos, contribuendo alla superiorità territoriale dei biancoverdi. Nel primo tempo prova anche una conclusione, respinta dalla difesa avversaria. La rete decisiva arriva a inizio ripresa con Dessers. Nessun gol, assist o cartellino per Salah-Eddine, che continua comunque a trovare spazio nelle scelte di Neestrup e sembra aver guadagnato maggiore considerazione nelle rotazioni della squadra greca. (Prestito con diritto di riscatto)

ROBINIO VAZ (Hull City) – La notizia più importante riguarda il recupero fisico dell’attaccante francese. Dopo il duro intervento subito contro il Fulham, che aveva fatto temere un problema serio al tendine d’Achille, gli esami avevano escluso lesioni significative. Vaz è quindi tornato rapidamente a disposizione e domenica ha ritrovato anche il campo. Nel pareggio per 1-1 contro il Brentford, l’attaccante parte dalla panchina ed entra all’86’ al posto di McBurnie. Pochi minuti, più recupero, per partecipare al tentativo finale dell’Hull di conquistare la vittoria dopo il vantaggio iniziale firmato proprio da McBurnie e il pareggio di Ouattara. Nessun gol o assist, ma soprattutto la conferma che il problema fisico è stato superato abbastanza rapidamente da consentirgli di tornare a giocare. Una notizia rassicurante anche per la Roma, che potrà continuare a seguirne la crescita senza un’interruzione prolungata. (Prestito con diritto di riscatto)

FILIPPO REALE (Carrarese) – Dopo due vittorie consecutive, arriva una battuta d’arresto per la Carrarese, sconfitta per 2-1 sul campo del Palermo. Reale viene confermato titolare nella difesa a tre di Pagliuca e disputa tutti i 90 minuti. La formazione toscana gioca una partita coraggiosa, ma subisce il vantaggio di Johnsen al 26′. Nella ripresa Rubino trova il pareggio al 74′, prima che Vavassori riporti avanti i rosanero all’80’. Per il centrale classe 2006 una gara complicata, soprattutto nella gestione delle iniziative offensive del Palermo. Le pagelle di PalermoLive gli assegnano 5, giudizio che interrompe la serie di valutazioni positive delle precedenti settimane. Nessun gol, assist o cartellino per Reale, che continua comunque a essere una presenza stabile nella formazione titolare della Carrarese. (Prestito con diritto di riscatto e controriscatto)

MARCO LITTI (Lecco) – Si interrompe la serie di presenze consecutive per il giovane esterno classe 2006. Litti viene convocato per la sfida casalinga contro la Folgore Caratese, terminata 2-2, ma questa volta rimane in panchina senza entrare. Valente preferisce altre soluzioni sulle corsie esterne, inserendo nella ripresa Bordoni, Fasan e Triacca. Il Lecco passa in vantaggio con Capello, viene raggiunto da Cassata e poi superato da Mezsargs, prima di trovare il definitivo pareggio con Rizzo al 79′. Per Litti nessun minuto dopo gli spezzoni delle precedenti giornate. Il giovane di proprietà della Roma resta comunque a disposizione del tecnico, con l’obiettivo di ritrovare spazio e provare a conquistare maggiore continuità. (Prestito)

ARTEM DOVBYK (Bologna) – Dopo il ritorno in campo contro l’Inter, l’attaccante ucraino deve nuovamente accontentarsi della panchina. Dovbyk viene convocato per la trasferta contro il Cagliari, vinta dal Bologna per 2-0 grazie alle reti di Casale e Bernardeschi, ma Palladino non lo utilizza. Il tecnico preferisce partire con Cambiaghi e Odgaard, affidandosi successivamente ad altre soluzioni offensive. Per Dovbyk una nuova partita senza minuti, dopo il breve spezzone disputato nella precedente giornata. Il problema muscolare che ne aveva condizionato l’inizio della stagione sembra ormai superato, ma resta da riconquistare spazio nelle gerarchie offensive rossoblù. Finora l’esperienza bolognese è stata caratterizzata soprattutto dalla difficoltà di trovare continuità fisica e di impiego. (Prestito con diritto di riscatto)

ANGELIÑO (Deportivo La Coruña) – Arriva finalmente una partita intera per il laterale spagnolo, che dopo settimane di scarso impiego ritrova spazio nelle scelte di Antonio Hidalgo. Sabato Angeliño era rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nella sconfitta per 1-0 contro l’Atletico Madrid, con Quagliata preferito sulla corsia sinistra. Giovedì, però, arriva l’occasione tanto attesa: parte titolare nella sfida di Coppa del Re contro l’Auriense e disputa l’intera partita, vinta dal Deportivo con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Asp Jensen e alla rete di Luismi Cruz. L’ex Roma gioca sulla fascia sinistra, partecipa con continuità alla manovra offensiva e al 13′ prova anche la conclusione, senza però trovare lo specchio della porta. Il Deportivo domina l’incontro e conquista agevolmente la qualificazione al secondo turno della competizione. Nessun gol, assist o cartellino per Angeliño, ma soprattutto 90 minuti preziosi per ritrovare ritmo e fiducia dopo un avvio di stagione complicato. Ora l’obiettivo sarà riconquistare spazio anche in campionato, dove finora il suo impiego è rimasto molto limitato. (Prestito con diritto di riscatto)

JAN ZIOLKOWSKI (Monza) – Prosegue l’assenza del difensore polacco, ancora alle prese con i problemi fisici che ne hanno condizionato l’inizio dell’esperienza in Brianza. Ziolkowski non figura tra i giocatori a disposizione di Juric nella trasferta contro il Torino, persa dal Monza per 3-2. I granata si impongono grazie alle reti di Fitz-Jim, Belghali e Vlasic, mentre agli ospiti non bastano il gol di Gustavo Varela e l’autorete di Patterson nel recupero. Per il centrale di proprietà della Roma continua dunque l’attesa del ritorno in campo. Il problema alla fascia plantare che lo aveva fermato nelle settimane precedenti resta il riferimento medico più recente, ma non emergono aggiornamenti sufficientemente precisi per stabilire una data certa di recupero. (Prestito con diritto di riscatto)

Giallorossi.net | T. De Cortis