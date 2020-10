GIALLOROSSI IN PRESTITO – Fuzato fa ancora la riserva. Pochi minuti per Bouah, Riccardi e Kluivert. Florenzi, altro gol col PSG

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si era trasferito in Portogallo, e più precisamente al Gil Vicente, per giocare titolare e accumulare esperienza, ma le cose non sembra cominciate nel verso giusto per Daniel Fuzato. Il portiere giallorosso in questo avvio di campionato è stato sempre mandato in panchina dal suo allenatore, che per il momento gli preferisce l’altro brasiliano Denis, fra l’altro non impeccabile nell’1 a 1 rimediato ieri in casa contro il Tondela.

Non va molto meglio agli altri giovani giallorossi mandati in serie B a farsi le ossa. Alessio Riccardi non trova molto spazio nel Pescara di Oddo: per il centrocampista giallorosso solo pochi minuti di gara, entrato in campo all’82’ quando ormai il punteggio vedeva gli abruzzesi sotto per 2 a 1 in casa contro l’Empoli.

Pareggia invece il Cosenza di Devid Bouah in casa contro il Cittadella. Per il terzino, ancora di proprietà della Roma, iniziale panchina e ingresso in campo al 69′: per lui una buona prestazione nei 20 minuti rimanenti. Solo una passerella invece per Justin Kluivert con il Lipsia: i tedeschi passano per 2 a 0 sul campo dell’Augusburg ma per l’olandese solo pochi secondi di partita, essendo entrato in campo nel recupero finale.

Chi invece sembra essersi già calato perfettamente nella nuova realtà parigina è Alessandro Florenzi, autore di una prestazione super con la maglia del PSG: il terzino ha colto due pali e messo a segno il gol del 3 a 0 nella larga vittoria dei suoi sul campo del Nimes.

Giallorossi.net – G. Pinoli