GIALLOROSSI IN PRESTITO | Vaz, allarme rientrato. El Aynaoui ko a Madrid, Salah-Eddine convince

Una settimana tra grandi spaventi, serate europee complicate e segnali incoraggianti per i calciatori della Roma in prestito. La notizia migliore riguarda Robinio Vaz, uscito infortunato contro il Fulham ma già tornato ad allenarsi dopo gli esami che hanno escluso lesioni significative. Serata amara invece per Neil El Aynaoui, travolto dal Real Madrid in Champions League dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Bayern Monaco. Sorride Anass Salah-Eddine, protagonista nel largo successo del Panathinaikos, mentre Filippo Reale continua a convincere con la Carrarese. Bene anche Radoslaw Zelezny e Marco Litti, mentre resta complicato il momento di Mohamed Seck al Foggia. Ecco il bilancio completo degli ultimi impegni dei giallorossi in prestito.

ROBINIO VAZ (Hull City) – Un grande spavento, fortunatamente senza conseguenze gravi per il giovane attaccante francese. Vaz entra al 68′ nella trasferta di Premier League contro il Fulham, terminata con la sconfitta dell’Hull City per 1-0 a causa della rete di Iwobi. Nel recupero, al 94′, viene colpito duramente da Ryan Sessegnon nella zona del tendine d’Achille. Il giocatore del Fulham viene espulso con un rosso diretto, mentre Vaz è costretto ad abbandonare il campo accompagnato dai sanitari. Le prime impressioni sono preoccupanti, ma gli accertamenti successivi restituiscono un quadro decisamente più rassicurante: la risonanza magnetica non evidenzia lesioni significative e l’attaccante torna ad allenarsi già martedì 20 ottobre. Nessun gol o assist nei minuti disputati contro il Fulham, ma soprattutto nessuno stop prolungato annunciato. Resta da verificare la disponibilità per la prossima gara contro il Brentford. (Prestito con diritto di riscatto)

NEIL EL AYNAOUI (RB Lipsia) – Tre partite in pochi giorni per il centrocampista marocchino, protagonista di una settimana dal bilancio contrastante. Il primo impegno è positivo: il Lipsia supera 1-0 il PSV Eindhoven in Champions League grazie a una rete di Gruda, con El Aynaoui titolare per tutti i 90 minuti. Decisamente più complicata la successiva trasferta di Bundesliga contro il Bayern Monaco, che travolge i tedeschi per 6-1: il centrocampista resta in campo dall’inizio alla fine, senza riuscire a invertire l’andamento di una gara dominata dai bavaresi. Il 21 ottobre arriva poi un’altra sconfitta europea, questa volta al Bernabéu contro il Real Madrid, vittorioso per 4-1. El Aynaoui parte nuovamente titolare accanto a Seiwald, ma viene sostituito al 63′ da Rocco Reitz, con il Lipsia sotto di due reti. Nessun gol o assist nelle tre partite, ma un minutaggio significativo che conferma la sua presenza nelle rotazioni di Demichelis. Le due pesanti sconfitte contro Bayern e Real Madrid lasciano comunque un bilancio di squadra decisamente negativo. (Prestito con diritto di riscatto)

ANASS SALAH-EDDINE (Panathinaikos) – Segnali incoraggianti per il laterale marocchino, che sta cercando di conquistare spazio nella formazione greca. Salah-Eddine non figura tra i giocatori a disposizione nella vittoria per 2-1 contro il Borac Banja Luka, nella prima giornata della League Phase di Conference League del 15 ottobre. Tre giorni più tardi, però, viene schierato titolare e disputa tutti i 90 minuti nel travolgente 5-1 sull’Asteras Tripolis in campionato. Il giocatore di proprietà della Roma si rende protagonista soprattutto al 47′, quando parte in progressione sulla fascia sinistra e mette al centro un pallone preciso per Taborda, il cui colpo di testa viene salvato sulla linea da Papakanellos. Una bella iniziativa che avrebbe potuto regalargli un assist, ma che non trova riscontro nel tabellino delle reti. Nessun gol, assist ufficiale o cartellino per Salah-Eddine, che lascia comunque indicazioni positive per la sua capacità di accompagnare l’azione offensiva. Il Panathinaikos tornerà in campo oggi contro il Kairat Almaty in Conference League. (Prestito con diritto di riscatto)

FILIPPO REALE (Carrarese) – Prosegue il buon momento del difensore classe 2006, sempre più presente nelle scelte di Guido Pagliuca. Reale viene confermato titolare e disputa tutti i 90 minuti nella vittoria casalinga della Carrarese per 2-1 contro il Modena, maturata grazie alle reti di Abiuso e Rubino prima del gol ospite firmato da Belotti. Il giovane centrale offre il proprio contributo nel terzetto difensivo, aiutando la squadra a proteggere il vantaggio nel finale. Ma l’episodio più curioso arriva addirittura al 96′, quando Reale si lancia in una lunga progressione personale dalla propria metà campo, percorre tutta la fascia sinistra e arriva alla conclusione in area, spedendo però il diagonale fuori. Un’iniziativa sorprendente per un difensore centrale, che testimonia personalità e fiducia. Nessun gol, assist o cartellino, ma un’altra presenza da titolare e il secondo successo consecutivo per la formazione toscana. (Prestito con diritto di riscatto e controriscatto)

RADOSLAW ZELEZNY (Perugia) – Una vittoria importante anche per il portiere polacco, titolare nel largo successo del Perugia per 5-1 sul campo del Campobasso. Zelezny disputa l’intera partita e subisce soltanto la rete del momentaneo pareggio realizzata da Stoppa al 35′, prima che gli umbri prendano definitivamente il largo nella ripresa. Il giovane estremo difensore non viene considerato responsabile del gol incassato e si dimostra attento nelle situazioni che richiedono il suo intervento. Le pagelle di SportPerugia gli assegnano 6, sottolineandone la precisione nelle uscite e l’assenza di responsabilità sulla rete avversaria. Una prestazione senza particolari sbavature, che conferma la continuità di impiego del portiere di proprietà della Roma. Per Zelezny altri 90 minuti preziosi in Serie C. (Prestito con diritto di riscatto e controriscatto)

MARCO LITTI (Lecco) – Continua ad accumulare minuti il giovane esterno giallorosso, impegnato nella larga vittoria del Lecco per 5-0 sul campo della Pro Vercelli. Litti parte dalla panchina ed entra al 59′ al posto di Manetti, autore della rete del momentaneo 3-0. Il classe 2006 viene dunque inserito con la partita già indirizzata, prendendo posizione sulla corsia esterna e partecipando alla gestione del vantaggio nella mezz’ora conclusiva. Nessun gol, assist o ammonizione nel suo spezzone, ma un’altra presenza dopo quelle raccolte nelle settimane precedenti. Per Litti prosegue il percorso di crescita in una squadra che sta attraversando un momento positivo, anche se resta ancora da conquistare una maglia da titolare con maggiore continuità. (Prestito)

MOHAMED SECK (Foggia) – Prosegue il momento difficile della formazione pugliese, sconfitta per 3-1 sul campo del Giugliano nel posticipo di lunedì 19 ottobre. Seck viene confermato titolare nella difesa a tre di Gaetano Auteri e disputa l’intera partita. Il Foggia parte bene e trova il vantaggio al 16′ con Ravasio, ma i padroni di casa ribaltano il risultato già nel primo tempo grazie alle reti di Baldé e De Rosa, prima del definitivo 3-1 firmato da Esposito nella ripresa. Il difensore classe 2006 riceve un’ammonizione al 21′ e vive insieme al resto del reparto una serata complicata. Non emergono responsabilità individuali sufficientemente documentate sulle singole reti, ma il dato complessivo resta preoccupante: il Foggia ha incassato sei gol nelle ultime due gare di campionato. Per Seck continua l’esperienza da titolare tra i professionisti, in un contesto che richiede però maggiore solidità difensiva. (Prestito)

LUIGI CHERUBINI (Benevento) – Dopo il gol realizzato contro il Cesena, l’esterno classe 2004 non riesce a ripetersi nel pareggio casalingo per 2-2 contro il Vicenza. Cherubini parte dalla panchina e viene inserito da Floro Flores al 65′ al posto di Lamesta, con il Benevento avanti 2-0 grazie alle reti di Siatounis e Kouan. Nella seconda parte della ripresa, però, la formazione sannita perde progressivamente il controllo della gara e subisce la rimonta firmata da Corazza e Caferri. Cherubini prova a sfruttare gli spazi in contropiede, senza trovare il guizzo decisivo che aveva caratterizzato la precedente uscita. Le valutazioni della stampa locale non sono unanimi: Tuttomercatoweb gli assegna 5,5, giudicandolo poco efficace nelle ripartenze, mentre BeneventoNews24 valuta positivamente la sua vivacità sulla fascia e gli attribuisce 6. Nessun gol, assist o cartellino, ma altri 25 minuti più recupero per cercare di aumentare il proprio peso nell’attacco sannita. (Prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto)

ARTEM DOVBYK (Bologna) – Arrivano finalmente altri minuti per il centravanti ucraino, reduce da un periodo condizionato dai problemi muscolari. Dovbyk viene inserito da Palladino al 75′ nella sconfitta casalinga del Bologna per 3-1 contro l’Inter, prendendo il posto di Cambiaghi. La formazione rossoblù era passata in vantaggio con Pobega, prima di subire la rimonta nerazzurra firmata da Thuram, Carlos Augusto e Bonny. L’ex attaccante della Roma entra con il punteggio sull’1-2 e prova a dare maggiore presenza fisica al reparto offensivo, senza però riuscire a incidere sul risultato. Nessun gol, assist o ammonizione nel quarto d’ora disputato, ma il ritorno in campo rappresenta comunque un passo importante dopo lo stop delle settimane precedenti. La concorrenza nel reparto offensivo resta elevata e Dovbyk dovrà sfruttare le prossime occasioni per riconquistare spazio nelle gerarchie di Palladino. (Prestito con diritto di riscatto)

ANGELIÑO (Deportivo La Coruña) – Torna a trovare spazio anche il laterale spagnolo dopo l’espulsione rimediata contro il Siviglia e la successiva squalifica. Angeliño parte dalla panchina nella sfida di Liga contro il Levante, terminata 1-1, ed entra all’80′ al posto di Riki Rodríguez. Il Deportivo è in vantaggio grazie alla rete di Nsongo, ma appena due minuti dopo l’ingresso dell’ex Roma arriva il pareggio ospite firmato da Requena. Angeliño resta in campo nell’ultima parte della gara, senza registrare gol, assist o ammonizioni. Uno spezzone ridotto che non consente valutazioni approfondite, ma che gli permette di tornare a mettere minuti nelle gambe. Il laterale dovrà ora provare a conquistare maggiore continuità nelle scelte di Antonio Hidalgo. (Prestito con diritto di riscatto)

MARASH KUMBULLA (Rayo Vallecano) – Ancora una partita interamente trascorsa in panchina per il difensore albanese. Kumbulla viene regolarmente convocato per la trasferta di Liga contro il Getafe, terminata 1-1, ma non viene utilizzato. Il Rayo passa in vantaggio all’11’ con Álvaro García e viene raggiunto nella ripresa da Satriano, senza riuscire a sfruttare la superiorità numerica determinata dall’espulsione di Djené nel primo tempo. Per Kumbulla nessun minuto, con Lejeune e Mujaid preferiti nella formazione iniziale. La situazione resta poco incoraggiante per un giocatore che avrebbe bisogno soprattutto di continuità. Dopo aver trascorso in panchina anche i minuti disputati nella precedente gara contro l’Athletic Bilbao, sospesa prima del termine, il difensore continua a cercare un ruolo più importante nelle rotazioni del club madrileno. (Prestito con diritto di riscatto)

FEDERICO NARDIN (Pescara) – Si interrompe la breve serie di presenze da titolare per il difensore classe 2007. Dopo aver disputato interamente le partite contro Livorno e Guidonia Montecelio, Nardin resta in panchina per tutti i 90 minuti nella vittoria del Pescara per 2-0 contro l’Ostiamare. Buscè preferisce affidarsi a Capellini e Pellacani al centro della difesa, con Donati e Motta sulle corsie esterne. Gli abruzzesi conquistano i tre punti grazie alle reti di D’Ausilio ed Erradi, sfruttando anche la superiorità numerica maturata al 28′ per l’espulsione di D’Andrea. Nessun problema fisico o disciplinare segnalato per il giovane giallorosso, regolarmente a disposizione del tecnico. Per Nardin una domenica senza minuti, dopo due partite consecutive giocate dall’inizio alla fine. (Prestito)

MATTIA MANNINI (Benevento) – Continua l’attesa per il centrocampista classe 2006, che non trova spazio nemmeno nel pareggio per 2-2 contro il Vicenza. Mannini figura regolarmente tra i giocatori a disposizione di Floro Flores, ma resta in panchina per tutta la partita. Il tecnico effettua quattro sostituzioni nella ripresa, inserendo anche Cherubini, senza però concedere minuti al giovane di proprietà della Roma. Dopo le presenze raccolte con l’Italia Under 20 durante la precedente sosta internazionale, Mannini continua dunque a trovare pochissimo spazio in campionato. La concorrenza resta elevata e il giocatore dovrà lavorare per guadagnarsi un ruolo più importante nelle rotazioni del Benevento. (Prestito con diritto di opzione)

JAN ZIOLKOWSKI (Monza) – Prosegue l’assenza del difensore polacco, ancora alle prese con il problema alla fascia plantare che lo tiene lontano dal campo dall’inizio di settembre. Ziolkowski non viene convocato nemmeno per la vittoria del Monza per 4-0 contro il Cagliari, ma arrivano indicazioni più precise sul percorso di recupero. Alla vigilia della partita, Ivan Juric ha spiegato che il difensore ha ripreso a correre, pur avendo ancora bisogno di tempo per ritrovare una condizione adeguata. L’obiettivo indicato è il rientro dopo la sosta delle nazionali di metà novembre, senza però una data definitiva per il ritorno in campo. Nessuna presenza quindi in questa settimana, ma un percorso riabilitativo che continua dopo uno stop particolarmente lungo. (Prestito con diritto di riscatto)

Giallorossi.net | T. De Cortis