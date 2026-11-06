GIALLOROSSI IN PRESTITO | Vaz riparte dall’U21 dell’Hull City, Salah-Eddine fatica, incertezza Ziolkowski

Una settimana complicata per diversi calciatori della Roma in prestito, tra errori pesanti, occasioni mancate e qualche segnale incoraggiante. La copertina, suo malgrado, è tutta per Filippo Reale, protagonista di un grave errore nella sconfitta della Carrarese a Verona. Continua invece ad accumulare minuti importanti Neil El Aynaoui, titolare con il Lipsia anche nella sfida di Champions League contro il Manchester City. Notizie contrastanti dall’Inghilterra, dove Robinio Vaz viene escluso dai convocati dell’Hull City e mandato a giocare con l’Under 21. Bene Mohamed Seck, sempre più convincente nella difesa del Foggia, mentre Anass Salah-Eddine conquista il derby greco ma resta fuori dalla successiva sfida europea. Ecco il bilancio completo dei giallorossi impegnati lontano dalla Capitale.

FILIPPO REALE (Carrarese) – Un pomeriggio da dimenticare per il difensore classe 2006, reduce già dall’ingenuità sul calcio di rigore provocato contro l’Arezzo. Domenica Reale torna titolare nella trasferta contro il Verona, ma la Carrarese viene travolta per 3-0 al Bentegodi. Dopo il vantaggio di Harroui al 10′, arriva l’episodio che segna la sua partita: al 22′ il giovane giallorosso anticipa Mosquera su un lancio lungo del portiere Perilli, ma sbaglia clamorosamente il retropassaggio verso Pizzignacco. L’attaccante colombiano gli ruba il pallone, supera il portiere e deposita in rete il 2-0. Un errore pesantissimo, che compromette ulteriormente una gara già complicata. Il Verona chiude i conti al 38′ con Sarr, mentre Reale resta in campo per tutti i 90 minuti senza riuscire a riscattarsi. Le pagelle di Tuttomercatoweb lo puniscono con un netto 4,5, sottolineando soprattutto il pasticcio sul secondo gol. Nessun cartellino, ma due errori decisivi nel giro di pochi giorni che rappresentano un brusco passo indietro dopo le buone prestazioni delle settimane precedenti. (Prestito con diritto di riscatto e controriscatto)

NEIL EL AYNAOUI (RB Lipsia) – Continua a trovare spazio il centrocampista marocchino, protagonista di due impegni importanti tra Bundesliga e Champions League. Sabato parte titolare nella trasferta contro lo Schalke 04, vinta dal Lipsia per 2-0 grazie alle reti di Nusa, su rigore, e Rômulo. El Aynaoui disputa tutti i 90 minuti, offrendo il proprio contributo nella gestione del centrocampo. Mercoledì arriva una sfida decisamente più impegnativa: viene confermato dal primo minuto anche contro il Manchester City in Champions League. Il Lipsia perde 3-2 al termine di una gara combattuta, nella quale riesce per due volte a recuperare lo svantaggio prima di arrendersi al gol decisivo di Haaland al 78′. El Aynaoui riceve un’ammonizione al 48′ e resta in campo fino al 74′, quando Demichelis lo sostituisce con Seiwald. Nessun gol o assist nelle due partite, ma altri 164 minuti complessivi che confermano come il marocchino sia ormai una presenza importante nelle rotazioni della squadra tedesca. (Prestito con diritto di riscatto)

ROBINIO VAZ (Hull City) – Settimana particolare per l’attaccante francese, che dopo il recupero dall’infortunio continua a incontrare difficoltà nel conquistare spazio in Premier League. Sabato Vaz viene escluso dai convocati per il pareggio per 2-2 contro l’Ipswich Town. L’allenatore Sergej Jakirovic spiega che il giovane deve migliorare la propria condizione atletica e aumentare l’intensità del lavoro in allenamento, anche a causa della preparazione estiva incompleta. Una decisione che porta al suo impiego con la formazione Under 21. Lunedì Vaz scende infatti in campo contro il Derby County nella Premier League Cup, contribuendo alla vittoria per 1-0 dei Tigers. Al 23′ si rende anche pericoloso con una conclusione nello specchio della porta, bloccata dal portiere Djedje. Il successo arriva soltanto nel recupero, grazie alla rete di Kieran Wilson. Per Vaz nessun gol o assist, ma una partita utile per ritrovare ritmo e condizione. Resta ora da capire quando riuscirà a riconquistare un posto tra i convocati della prima squadra. (Prestito con diritto di riscatto)

MOHAMED SECK (Foggia) – Un’altra prestazione incoraggiante per il difensore centrale, che continua a guadagnarsi la fiducia di Gaetano Auteri. Lunedì Seck viene confermato titolare nella trasferta contro il Casarano, terminata con uno spettacolare 2-2. Il Foggia passa in vantaggio al 24′ con Ravasio, viene raggiunto da Mercadante nel recupero del primo tempo e, nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Negro al 54′, subisce il sorpasso di Ciotti all’84’. Nel finale arriva però il pareggio di Luciani al 95′. Seck disputa tutti i 90 minuti senza ricevere ammonizioni, offrendo una prestazione attenta e limitando gli errori individuali anche nelle fasi più complicate della gara. Le pagelle di Foggiacalciomania gli assegnano un positivo 6,6, evidenziando i progressi del giovane difensore. Dopo le difficoltà di qualche settimana fa, Seck sembra aver ritrovato sicurezza e continuità, confermandosi uno degli elementi più utilizzati del reparto arretrato rossonero. (Prestito)

LUIGI CHERUBINI (Benevento) – Dopo le due buone prestazioni contro Arezzo e Catanzaro, arriva una battuta d’arresto per l’esterno classe 2004. Sabato il Benevento perde 2-0 sul campo della Cremonese, che si impone grazie alle reti di Berti al 44′ e Nasti all’87’. Cherubini parte dalla panchina, ma entra all’intervallo al posto di Lamesta, con i sanniti già sotto di un gol. Floro Flores cerca maggiore vivacità sulle corsie offensive, ma il giovane di proprietà della Roma non riesce a cambiare l’andamento della partita. Per lui 45 minuti senza gol, assist o ammonizioni, in una gara nella quale il Benevento fatica a trovare soluzioni per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Una prestazione meno incisiva rispetto alle precedenti, quando Cherubini aveva sfiorato due volte il gol contro l’Arezzo e conquistato un calcio di rigore contro il Catanzaro. Resta comunque uno dei giocatori sui quali il tecnico continua a fare affidamento per dare maggiore imprevedibilità all’attacco sannita. (Prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto)

ANASS SALAH-EDDINE (Panathinaikos) – Una settimana tra soddisfazioni e panchine per il laterale marocchino. Domenica Salah-Eddine entra al 71′ nel derby contro l’AEK Atene, vinto dal Panathinaikos per 2-0 grazie alle reti di Tetteh e Andino. Neestrup lo inserisce al posto di Kyriakopoulos per gestire il vantaggio nella parte finale della gara, con i biancoverdi avanti di due gol e in superiorità numerica dopo l’espulsione di Kangwa al 70′. Il giocatore di proprietà della Roma disputa gli ultimi 19 minuti più recupero e riceve un’ammonizione al 92′, senza registrare gol o assist. Giovedì arriva invece un’altra vittoria importante per il Panathinaikos, che supera 2-1 il CSKA Sofia in Conference League grazie alle reti di Calabria e Taborda, ma Salah-Eddine non figura nella distinta della partita. Per il marocchino dunque una presenza dalla panchina in campionato e nessun minuto nella sfida europea. Una situazione che conferma come la concorrenza sulla fascia sinistra resti elevata, nonostante i progressi delle settimane precedenti. (Prestito con diritto di riscatto)

FEDERICO NARDIN (Pescara) – Prosegue il percorso di crescita del difensore classe 2007, ormai sempre più presente nelle scelte di Antonio Buscè. Sabato Nardin viene confermato titolare nella sfida contro la Torres, terminata 0-0 all’Adriatico, e disputa tutti i 90 minuti. Il giovane centrale offre una prestazione complessivamente attenta, contribuendo a mantenere la porta inviolata e limitando le iniziative offensive degli ospiti. Ma l’episodio più curioso arriva al 64′, quando Nardin sfiora il suo primo gol tra i professionisti: su un pallone servito da Meazzi si ritrova in una posizione favorevole, ma conclude alto sopra la traversa. Un’occasione importante sprecata, che avrebbe potuto sbloccare una partita nella quale il Pescara crea diverse opportunità senza riuscire a concretizzarle. Le pagelle di PescaraSport24 gli assegnano 6, premiando la prova difensiva ma sottolineando l’errore sotto porta. Nessun gol, assist o ammonizione per il giovane giallorosso, che continua comunque ad accumulare minuti importanti. (Prestito)

RADOSLAW ZELEZNY (Perugia) – Un’altra partita da titolare per il portiere polacco, impegnato nella trasferta contro il Guidonia Montecelio, terminata 1-1. Il Perugia va sotto al 10′ per un calcio di rigore trasformato da Ferrari, che spiazza Zelezny dal dischetto. La formazione umbra riesce a trovare il pareggio nella ripresa con Sabbatani, senza però sfruttare pienamente la superiorità numerica maturata dopo l’espulsione di Borghini. Il giovane portiere disputa tutti i 90 minuti e non ha responsabilità particolari sulla rete subita, ma nel finale si rende protagonista di un errore evitabile: durante un disimpegno con i piedi serve involontariamente un attaccante avversario, costringendo Riccardi a intervenire per scongiurare il pericolo. Un’imprecisione che pesa sul giudizio complessivo della prestazione. SportPerugia gli assegna infatti 5,5, sottolineando proprio la leggerezza nella gestione del pallone. Prosegue comunque il suo impiego regolare nel campionato di Serie C, un aspetto importante per la crescita del giovane estremo difensore. (Prestito con opzione e controopzione)

ARTEM DOVBYK (Bologna) – Arrivano finalmente altri minuti per il centravanti ucraino, che dopo le due panchine consecutive contro Cagliari e Milan torna a trovare spazio nelle rotazioni di Raffaele Palladino. Sabato il Bologna supera 2-1 il Monza al Dall’Ara, rimontando l’iniziale svantaggio firmato da Gustavo Varela grazie alle reti di Pobega e Bernardeschi, quest’ultima su calcio di rigore. Dovbyk parte ancora dalla panchina, ma viene inserito all’83’ al posto di Bernardeschi, disputando gli ultimi sette minuti più recupero. Un impiego ridotto, nel quale non riesce a rendersi particolarmente pericoloso né a incidere sul risultato. Nessun gol, assist o cartellino per l’attaccante, che continua a vivere una situazione complicata dopo i problemi muscolari delle scorse settimane. Il recupero fisico gli ha permesso di tornare a disposizione, ma resta da riconquistare uno spazio più importante in un reparto offensivo dove la concorrenza continua a essere molto elevata. (Prestito con diritto di riscatto)

MARASH KUMBULLA (Rayo Vallecano) – Dopo aver finalmente ritrovato il campo in Coppa del Re, il difensore albanese deve nuovamente fermarsi. La settimana precedente Kumbulla aveva disputato 80 minuti da titolare contro il Recreativo Huelva, contribuendo alla qualificazione del Rayo Vallecano dopo i tempi supplementari. Sabato, però, il centrale non figura tra i convocati per la partita di Liga contro il Celta Vigo, vinta dai madrileni per 3-0 grazie alla doppietta di De Frutos e alla rete di Unai López. Una nuova assenza che interrompe immediatamente il tentativo di conquistare continuità. Non emergono informazioni mediche sufficientemente precise per stabilire se l’esclusione sia dovuta a un problema fisico oppure a una scelta tecnica. Resta il dato di una stagione nella quale Kumbulla non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo nelle rotazioni di campionato, nonostante i segnali incoraggianti arrivati dall’esordio in coppa. (Prestito con diritto di riscatto)

ANGELIÑO (Deportivo La Coruña) – Dopo il ritorno in campo in Coppa del Re contro l’Auriense, con 90 minuti disputati nella vittoria per 3-0, il laterale spagnolo deve nuovamente accontentarsi della panchina. Lunedì il Deportivo conquista una bella vittoria casalinga per 2-1 contro l’Osasuna, rimontando lo svantaggio iniziale firmato da Budimir grazie alle reti di Mario Soriano al 64′ e Nsongo Bil all’87’. Angeliño viene regolarmente convocato, ma rimane in panchina per tutta la partita, con Hidalgo che preferisce affidarsi a Quagliata sulla corsia sinistra. Dopo l’incoraggiante prova in coppa, dunque, nessun minuto in campionato per l’ex Roma, che continua a faticare nel conquistare spazio nelle gerarchie della formazione galiziana. La situazione resta complicata soprattutto dal punto di vista della continuità, indispensabile per un giocatore che avrebbe bisogno di ritrovare ritmo e fiducia dopo i problemi delle ultime stagioni. (Prestito con diritto di riscatto)

MARCO LITTI (Lecco) – Dopo l’assenza per influenza nella precedente giornata, il giovane esterno classe 2006 torna regolarmente a disposizione di Federico Valente. Domenica Litti viene convocato per la trasferta contro la Dolomiti Bellunesi, vinta dal Lecco con un netto 4-0 grazie alle reti di Capello, Casarotto e Metlika, oltre a un’autorete di Lewis. Nonostante il risultato ampiamente favorevole, il tecnico preferisce affidarsi ad altre soluzioni durante le sostituzioni e Litti rimane in panchina per tutta la partita. Nessun minuto dunque per il giovane di proprietà della Roma, che dopo gli spezzoni accumulati nelle settimane precedenti deve nuovamente rimandare l’appuntamento con il campo. La buona notizia riguarda comunque il recupero dall’indisposizione fisica, che gli ha consentito di tornare tra i convocati. Ora l’obiettivo sarà ritrovare spazio nelle rotazioni e provare a conquistare maggiore continuità. (Prestito)

MATTIA MANNINI (Benevento) – Continua l’attesa per il giovane centrocampista classe 2006, ancora una volta escluso dalle rotazioni di Antonio Floro Flores. Nella sconfitta per 2-0 contro la Cremonese, Mannini viene regolarmente convocato, ma rimane in panchina per tutti i 90 minuti. Il tecnico sannita effettua diversi cambi nel corso della ripresa, inserendo anche Cherubini all’intervallo, senza però concedere spazio al giovane di proprietà della Roma. Dopo le precedenti panchine contro Arezzo e Catanzaro, arriva dunque un’altra giornata senza minuti. Una situazione che continua a penalizzare il suo percorso di crescita, soprattutto considerando che nelle precedenti soste internazionali aveva trovato maggiore spazio con l’Italia Under 20. La concorrenza resta elevata e Mannini dovrà lavorare per guadagnarsi un ruolo più importante nelle scelte dell’allenatore. (Prestito con diritto di opzione)

JAN ZIOLKOWSKI (Monza) – Prosegue il lungo stop del difensore polacco, che non riesce ancora a lasciarsi alle spalle il problema di fascite plantare che ne ha condizionato l’inizio dell’esperienza in Brianza. Ziolkowski non viene convocato per la trasferta contro il Bologna, persa dal Monza per 2-1 nonostante il vantaggio iniziale firmato da Gustavo Varela. Il centrale continua dunque il percorso di recupero, con l’obiettivo di tornare a disposizione dopo la sosta delle nazionali di novembre. Le ultime indicazioni parlano di un possibile rientro dalla metà del mese, ma non è ancora stata comunicata una data certa per il ritorno in campo. Una situazione complicata per un giocatore che finora non ha potuto trovare la continuità necessaria per inserirsi nelle gerarchie di Ivan Juric. (Prestito con diritto di riscatto)

Giallorossi.net | T. De Cortis