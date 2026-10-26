GIUDICE SPORTIVO | Allegri, due giornate di squalifica dopo Napoli-Roma: “Comportamento aggressivo verso un dirigente giallorosso”

Due giornate di squalifica e 10mila euro di multa per Massimiliano Allegri. È questa la pesante sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore del Napoli dopo il finale incandescente della sfida contro la Roma, terminata 3-3 sabato scorso al Maradona. Ma dal dispositivo disciplinare emerge anche un particolare finora rimasto in secondo piano: il tecnico azzurro avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente giallorosso negli spogliatoi.

La motivazione del provvedimento è particolarmente severa. Allegri è stato punito per aver rivolto “un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara” al 45° del secondo tempo e per aver successivamente pronunciato negli spogliatoi un’altra espressione gravemente irrispettosa verso gli stessi ufficiali. A questo si aggiunge “un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria”. Le condotte sono state rilevate dall’arbitro, dal quarto ufficiale e, per l’ultimo episodio, dai collaboratori della Procura Federale.

La sfuriata di Allegri era cominciata dopo il gol del definitivo 3-3 realizzato da Leonardo Balerdi, con il tecnico che aveva contestato un presunto fallo del difensore argentino su Beukema. Le proteste erano sfociate nell’espulsione, seguita da ulteriori tensioni nel dopopartita. La squalifica costringerà l’allenatore a saltare le prossime due gare di campionato contro Monza e Juventus.

Resta poi un’altra questione, distinta dal provvedimento appena annunciato: le frasi pronunciate da Allegri sulla Champions League conquistata dalla Roma nella passata stagione. Il tecnico aveva insinuato che la qualificazione fosse stata favorita da presunti aiuti arbitrali, provocando una forte irritazione a Trigoria. La Procura Federale potrebbe valutare l’apertura di un procedimento autonomo, ma al momento non risultano ulteriori decisioni disciplinari su questo fronte. Intanto, la sanzione del Giudice Sportivo certifica la gravità di quanto accaduto durante e dopo Napoli-Roma, con un episodio che ha coinvolto direttamente anche un dirigente del club capitolino.

FONTE: Lega Serie A (Giudice Sportivo)