Gloukh, il papà rivela: “La Roma aveva offerto molto più dell’Ajax”

Oscar Gloukh è stato uno dei profili cercati dalla Roma per rinforzare il centrocampo. Nella corsa al talento israeliano l’ha spuntata l’Ajax che è pronto ad accogliere il suo nuovo calciatore. Nel corso del programma israeliano 5 On Air, il padre del classe 2004 – Maxim Gloukh – ha rivelato alcuni retroscena dell’operazione che ha portato suo figlio in Olanda.

Ecco le sue parole: “L’Ajax ha offerto molto meno soldi rispetto ad altri club. Anche la Roma ha offerto 2,5 volte tanto. Il piano è quello di passare a un campionato importante attraverso il campionato portoghese o olandese. Dovrà prendersi del tempo, perché è ancora giovane. Ha 21 anni e potrà giocare in questo campionato per altri 2 o tre anni prima di fare il salto.

L’Ajax era già in contatto con noi quando giocava al Maccabi. Hanno parlato con noi per un anno. Aveva il sogno di andarci e il sogno si è avverato. Questo è quello che volevamo. Questa è la cosa migliore per lui ora“.