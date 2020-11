Gol e carattere: Boja Mayoral convince tutti. E la mitraglia in stile Bati fa impazzire i tifosi

NOTIZIE AS ROMA – Gli si chiedeva una risposta sul campo dopo la prova opaca di Marassi, e Borja Mayoral l’ha data. Eccome, se l’ha data. Lo spagnolo è stato tra i migliori in campo, con un gol segnato e tante giocate al servizio della squadra.

Stavolta ha convinto. Senza se e senza ma, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina). Il 3-0 al Parma regala per la prima volta un Mayoral decisivo. Nella prestazione (un gol e un assist) ma soprattutto si è visto finalmente un attaccante integrato nel gioco della squadra. Quello che era mancato nelle prime uscite.

Contro il Parma è stato attento, volitivo, combattivo quanto serve, come ad esempio nello strano ma alquanto efficace assist a Mkhitaryan per il raddoppio. E poi il gol, di bellezza rara. Dal no-look cestistico di Spinazzola al taglio dietro Bruno Alves dello spagnolo. Per non parlare del tocco di sinistro, felpato quanto basta per non lasciar scampo a Sepe.

L’esultanza, appena accennata anche vista la mancanza di pubblico, ha poi fatto viaggiare indietro nel tempo i romanisti, fino agli anni del terzo scudetto, quando in giallorosso c’era un certo Batistuta che amava sfoggiare la mitraglia dopo una rete. I numeri di Borja Mayoral parlano per lui: 3 reti in 5 gare. Le prestazioni erano state altalenanti, ma la partita di ieri potrebbe rappresentare la chiave di volta dello spagnolo.

Fonte: Il Messaggero