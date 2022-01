Gol e magie: Abraham fa impazzire la Roma. Il Chelsea lo tiene d’occhio in vista dell’estate 2023

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tammy Abraham si sta prendendo la ribalta a suon di gol. L’attaccante inglese è senza dubbio l’acquisto più azzeccato dello scorso mercato: giovane, molto promettente, forte fisicamente ma anche tecnicamente, gran fiuto del gol e spietato sotto porta.

Mourinho se lo coccola, anche se nell’ultima conferenza ha preferito pungolarlo (“Da lui mi aspetto di più“) e risultati si sono visti a Empoli: doppietta e prestazione a tutto tondo, da grande centravanti.

I numeri sono dalla sua parte: Abraham è già arrivato a 17 gol in stagione, 10 in campionato. Nel 2022 ha segnato 5 gol in 5 partite contro Milan, Juve, Lecce (Coppa Italia) e Empoli. E non vuole fermarsi qui. Se si pensa che Tammy è arrivato in Serie A appena sei mesi fa e il suo processo di crescita è appena iniziato, la Roma può davvero sperare di aver trovato il suo grande centravanti del futuro.

L’unico spettro che non può far dormire sonni tranquilli ai tifosi romanisti è quella clausola prevista nell’accordo tra Roma e Chelsea che prevede la possibilità dei Blues di riacquistare Abraham a partire dall’estate del 2023 a 80 milioni di euro.

Per convincere gli inglesi a spendere una cifra del genere, il giocatore dovrebbe continuare a segnare con regolarità e magari trascinare la Roma alla vittoria di un trofeo. Uno scenario ipotetico, che potrebbe verificarsi soltanto tra un anno e mezzo.

Fonti: Il Tempo / Corriere della Sera

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!