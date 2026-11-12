Gran Galà del Calcio, pioggia di premi per la Roma: da Svilar a Malen, riconoscimenti anche per Gasperini e D’Amico

La Roma fa incetta di riconoscimenti al Gran Galà del Calcio. Svilar, Malen, Mancini, Koné, Gasperini e D’Amico sono tra i protagonisti dei premi dedicati alla stagione 2025-2026. Dopo i riconoscimenti assegnati lo scorso settembre dall’Associazione Italiana Calciatori, arrivano nuove soddisfazioni per i colori giallorossi dalla quindicesima edizione del Gran Galà del Calcio – Rever, in programma lunedì 16 novembre ad Arezzo.

Durante la conferenza stampa di presentazione, ospitata oggi all’Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo, sono stati annunciati i vincitori delle diverse categorie. Mile Svilar è stato scelto come miglior portiere della Serie A, mentre Donyell Malen ha conquistato il riconoscimento di miglior attaccante. Due premi che certificano il peso dei calciatori giallorossi nel corso della passata stagione.

Ma le soddisfazioni non finiscono qui. Gianluca Mancini, Manu Koné e lo stesso Malen sono stati inseriti nella Top 11 del campionato, con Gian Piero Gasperini indicato come allenatore della formazione ideale. Un riconoscimento importante per il tecnico, che vede premiati anche alcuni dei protagonisti del suo progetto giallorosso.

La Top 11 del Gran Galà di Arezzo è composta da Butez; Palestra, Valle, Mancini, Ramon; Orsolini, Zaccagni, Modric, Koné; Lautaro Martinez e Malen. In panchina, come detto, figura Gasperini. Il premio individuale di miglior allenatore della stagione è stato invece assegnato a Cristian Chivu, mentre Cesc Fabregas è stato scelto come miglior giovane tecnico.

Un riconoscimento arriva anche per Tony D’Amico, premiato come miglior dirigente sportivo per il lavoro svolto nella scorsa stagione all’Atalanta, prima del passaggio alla Roma. Il premio di miglior direttore sportivo è stato invece assegnato a Carlalberto Ludi del Como.

Le soddisfazioni giallorosse si aggiungono a quelle del Gran Galà AIC andato in scena il 2 settembre al Teatro alla Scala di Milano. In quell’occasione Svilar era stato eletto portiere dell’anno e inserito nella formazione ideale della Serie A insieme a Malen, scelto tra i tre migliori attaccanti del campionato attraverso il voto degli stessi calciatori.

Un bilancio ricco di soddisfazioni per la Roma, che vede premiati giocatori, allenatore e dirigenza. La cerimonia del Gran Galà del Calcio di Arezzo si terrà lunedì 16 novembre e celebrerà ufficialmente i protagonisti della passata stagione, con numerosi riconoscimenti individuali e collettivi.

FONTI: ANSA, Gran Galà del Calcio – Rever, AIC