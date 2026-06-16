Greenwood-Roma, si tratta col Marsiglia. Sondaggi di Inter e Juve, ma è l’Atletico la vera insidia

Mason Greenwood resta il grande obiettivo della Roma per l’attacco. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il club giallorosso non si sta limitando a lavorare sul gradimento del giocatore, ma ha già aperto un dialogo con il Marsiglia per studiare i margini dell’operazione. Il club francese ha la necessità di sistemare i conti entro il 30 giugno e Greenwood rappresenta il giocatore con il mercato più importante all’interno della rosa.

I numeri dell’inglese spiegano il motivo dell’interesse internazionale. Nell’ultima stagione Greenwood ha collezionato 16 gol e 7 assist in Ligue 1, a cui ha aggiunto 3 reti in Champions League e 6 gol in Coppa di Francia, confermandosi uno dei protagonisti dell’annata del Marsiglia. La concorrenza, però, è tutt’altro che trascurabile. Nelle scorse settimane Juventus e Inter hanno effettuato alcuni sondaggi preliminari senza approfondire la trattativa, mentre dall’Arabia Saudita sono arrivati interessamenti concreti. È invece tramontata la pista che portava al Fenerbahce. Il principale ostacolo sulla strada della Roma sembra essere oggi l’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha già avviato contatti sia con l’entourage del giocatore sia con il Marsiglia e viene considerato il concorrente più pericoloso nella corsa all’attaccante inglese.

Sul piano economico la situazione è chiara. Il Marsiglia chiede almeno 50 milioni di euro per lasciar partire Greenwood entro fine giugno. Da luglio, invece, il prezzo potrebbe salire ulteriormente fino alla clausola fissata a 60 milioni. Una posizione legata anche agli accordi con il Manchester United, che mantiene una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Percentuale che, secondo il quotidiano, oggi sarebbe vicina al 30% e non più al 40% inizialmente pattuito. Nel corso dei mesi, infatti, il Marsiglia ha acquistato un’altra piccola percentuale dai Red Devils.

La Roma continua comunque a credere nell’operazione. L’obiettivo dei Friedkin è aumentare il pressing nei prossimi giorni e provare ad abbassare le richieste del Marsiglia, cercando di trovare un’intesa attorno ai 45 milioni di euro. La partita è appena entrata nel vivo, ma una cosa appare ormai chiara: Greenwood è il primo nome sulla lista di Gasperini e la Roma è pronta a giocarsi tutte le proprie carte per portarlo nella Capitale.

Fonte: Il Tempo