Grillitsch e Roca: ecco i regali sotto l’albero di Mou

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Se per il terzino destro il nome individuato dalla Roma per gennaio resta ancora avvolto dal mistero, sembra esserci qualche certezza in più per quanto riguarda il centrocampo.

Non a caso l’edizione odierna del Corriere dello Sport titola: “Roma-Grillitsch, si può. E c’è il tentativo per Roca“. Se infatti il nome di Zakaria è uscito dai radar giallorossi, destinato alla Premier, Tiago Pinto non molla la pista che porta al centrocampista dell’Hoffenheim.

Il mediano austriaco, 25 anni, è in scadenza di contratto ed è dunque un profilo alla portata delle casse della Roma. Ma non è il solo. Sono da registrare dei contatti in corso col Bayern Monaco, intenzionato a snellire il monte ingaggi.

La Roma ha chiesto informazioni per Tolisso ma soprattutto Marc Roca: centrocampista spagnolo di 25 anni, il mancino non trova spazio nel club tedesco e sta valutando la cessione a gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport