Gualtieri: “Stadio a Pietralata grandissimo progetto per Roma e tutta l’Italia. Lazio? Aspettiamo una proposta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha rilasciato un’intervista a Il Tempo, parlando anche del progetto stadio della Roma che sorgerà a Pietralata.

“È un grandissimo progetto, per l’As Roma, per i suoi tifosi, per tutta la città e vorrei dire anche per l’Italia. Con la società c’è un dialogo molto serio, molto concreto. Ci hanno presentato il progetto di fattibilità tecnico economica che adesso, come prevede la legge, deve essere oggetto di una conferenza dei servizi.

Ringrazio dunque la società e le strutture di Roma Capitale per il lavoro fatto finora per un progetto che può avere un impatto molto positivo su un quadrante della città. Il progetto ha un’ispirazione molto legata al tema della sostenibilità ambientale e prevede tanti spazi verdi”.

Sullo stadio della Lazio, Gualtieri dichiara: “Come noto, c’è stata un’interlocuzione anche con la Lazio che ha manifestato un interesse a valutare la possibilità di realizzare uno stadio. Da questo punto di vista noi abbiamo dato, esattamente come abbiamo fatto con la Roma, la piena disponibilità a collaborare. L’iter chiaramente può essere avviato solo con la presentazione di un progetto della società”.

Fonte: Il Tempo