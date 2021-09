Guida, le parole a El Shaarawy: “Zaniolo era in fuorigioco, e poi non era proprio fallo” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Continuano ad uscire particolari sul caso Zaniolo e sul mancato rigore assegnato alla Roma poco prima che la Lazio partisse in contropiede e realizzasse il gol del due a zero che sarà decisivo ai fini del risultato finale.

Su Twitter infatti sta circolando un video che riprende El Shaarawy a inizio ripresa mentre chiede spiegazioni all’arbitro Guida riguardo all’episodio incriminato.

Il labiale del direttore di gara appare chiaro: “A parte che è fuorigioco, ma non è proprio fallo“, la spiegazione che Guida dà al Faraone.

Questo il video delle parole dette dal fischietto campano all’indirizzo del calciatore giallorosso.