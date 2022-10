ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Archiviata la delusione per la sconfitta dell’Olimpico contro il Napoli, la Roma è attesa dalla trasferta in Finlandia contro l‘Hjk Helsinki per la quinta giornata di Europa League.

Giovedì sera la gara verrà diretta, come riportato dal sito della Uefa, dal portoghese Tiago Martins, assistito dai connazionali Rui Tavares e Luis Campos con Helder Filipe Claudio Carvalho.

Il Var sarà affidato a Luis Godinho, coadiuvato da Hugo Miguel.