Il rinnovo di Mario Hermoso con la Roma sembrava ormai avviato verso una felice conclusione, ma torna a farsi strada l’ipotesi di un inserimento dell’Inter. A rilanciare l’indiscrezione è Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Deejay.

“Mi è arrivata una voce strana. Pare che un giocatore della Roma possa approdare all’Inter a parametro zero. La Roma deve cautelarsi. Si tratta di Mario Hermoso, Gasp lo ha rivalutato alla grande“, ha dichiarato il giornalista.

Zazzaroni ha poi raccontato un retroscena risalente all’esperienza del difensore spagnolo all’Atletico Madrid: “Parlai con Andrea Berta, ex direttore sportivo dell’Atletico Madrid, e mi disse che un tempo non rinnovarono il suo contratto perché fece delle richieste esorbitanti. Mi disse anche però che è uno che gioca bene con i piedi ed è forte di testa. A volte fa dei buchi perché troppo convinto dei suoi mezzi, una presunzione tecnica che però ora ha tolto”.

L’interessamento dell’Inter non rappresenta una novità assoluta, mentre la Roma lavora da settimane al prolungamento dell’accordo con il difensore, in scadenza nel giugno del 2027. Sul tavolo c’è un nuovo contratto fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. La priorità dei giallorossi resta quella di blindare uno dei protagonisti della squadra di Gasperini, evitando che la situazione contrattuale possa favorire l’inserimento di altri club.

Fonte: Radio Deejay