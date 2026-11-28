Il rinnovo di Mario Hermoso con la Roma sembrava ormai avviato verso una felice conclusione, ma torna a farsi strada l’ipotesi di un inserimento dell’Inter. A rilanciare l’indiscrezione è Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Deejay.
“Mi è arrivata una voce strana. Pare che un giocatore della Roma possa approdare all’Inter a parametro zero. La Roma deve cautelarsi. Si tratta di Mario Hermoso, Gasp lo ha rivalutato alla grande“, ha dichiarato il giornalista.
Zazzaroni ha poi raccontato un retroscena risalente all’esperienza del difensore spagnolo all’Atletico Madrid: “Parlai con Andrea Berta, ex direttore sportivo dell’Atletico Madrid, e mi disse che un tempo non rinnovarono il suo contratto perché fece delle richieste esorbitanti. Mi disse anche però che è uno che gioca bene con i piedi ed è forte di testa. A volte fa dei buchi perché troppo convinto dei suoi mezzi, una presunzione tecnica che però ora ha tolto”.
L’interessamento dell’Inter non rappresenta una novità assoluta, mentre la Roma lavora da settimane al prolungamento dell’accordo con il difensore, in scadenza nel giugno del 2027. Sul tavolo c’è un nuovo contratto fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. La priorità dei giallorossi resta quella di blindare uno dei protagonisti della squadra di Gasperini, evitando che la situazione contrattuale possa favorire l’inserimento di altri club.
Fonte: Radio Deejay
fandonia di un giurato per ballerini dilettanti
“Se solo avessimo avuto una grande stampa romana”…cit.
“che non c’è”..
così continuava la frase del Presidente Sensi….
Cosa sarebbe cambiato? La percezione e la narrazione. Se non abbiamo vinto quando avremmo meritato non è per la stampa ,ma per il potere a cui la stampa è asservita, ma il problema era in alto. Quest’anno è una ghiotta occasione, poi temo tempi bui di restaurazione con le elezioni in FIGC
Prima Mancini, ora Hermoso, viste le età,se pagano bene si può fare…
Ma se è in scadenza! Sarebbe a parametro 0 !
Come no…
Io ho saputo che anche Malen e Soulè andranno rispettivamente al Milan e alla Juventus.
Ma se l’andassero a p……e in quel posto!
Anch’io mi è arrivata una voce strana su Zazzaroni “che deve andarsene *********”
Da quello che so: Hermoso potrebbe smettere col calcio e diventare un’astronauta. Con i “potrebbe” o i “mi è arrivata una voce strana” puoi dire qualsiasi cosa. Fuffa.
Ma non era imminente il rinnovo?
bah…in caso morto un papa se ne farà un’altro. Era un ex giocatore, qui è ridiventato qualcuno… se per due spicci in più (dopo una carriera intera a guadagnare, un milione in più o in meno non ti cambiano nulla) preferisce diventare un panchinaro all’Inter, amen… peggio per lui. Se invece è intelligente fa un bel 1+1 con rinnovo automatico dopo un tot di presenze e si allunga la carriera in un posto dove sta bene, è importante, non hai infortuni ne problemi con la città.
Tra poco tempo uscirà il comunicato ufficiale del rinnovo Hermoso
Che scatarro di giornalista
Zazzaroni fa più figura a “ballando” come giurato che giornalista al corriere!
Vabbè zazzaroni.. uno che a 70 anni ancora se fa er ciuffo..Qua partiamo di individui da circo.
Zazzaroni di nome Ivan ,terribile di nome ma non di fatto , e’ presidente della società’ “Parlate male ma parlate di me”
Con la difesa che si ritrovano i cartonati, Gasperini preso dai fumi del Cabernet,va a rinforzare una diretta concorrente cedendo a cuor leggero Hermoso .
Zazzarò? È più credibile un Guillermo Mariotto.
Zazzaro’ ma vacce te all’Inter a parametro zero 🫱🏼
Spero sia una cavolata ,ma non ci giurerei. È successo con Mhkitaryan. Su Mancini non ci credevo e non mi sarei strappata i capelli anche perché non era a parametro 0, ma ,secondo me, era una mossa di Riso per accelerare sul rinnovo. Per Hermoso, invece, non sono tranquilla. primo: la Roma è lenta, arriva quando ha meno potere e forza, secondo per l’età e lo stipendio del calciatore. Guadagna 3,5 più bonus, se non sbaglio ,e la proposta della Roma è a ribasso. Si riduce lo stipendio ?
di sicuro il suo procuratore starà facendo il suo lavoro. Del resto anche con Mikitharian dicevamo… ” figurati se… ”
Sarà come al solito una questione di puro denaro
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.