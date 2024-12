Hummels e Cristante ko nel secondo tempo di Roma-Atalanta: le condizioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Problemi fisici sia per Mats Hummels che per Bryan Cristante nel corso del secondo tempo di Roma-Atalanta, partita poi persa dai giallorossi per 2 a 0.

Il difensore tedesco ha avvertito un fastidio muscolare dopo una botta alla schiena: il centrale ha sentito un indurimento ai flessori ed ha preferito lasciare il campo anzitempo per non peggiorare la situazione. Le sue condizioni sono da valutare in vista di Roma-Lecce di sabato prossimo.

Ko anche Bryan Cristante: per il centrocampista però è esclusa una noia muscolare. L’ex Atalanta ha infatti riportato una distorsione della caviglia nel corso della ripresa ed è stato costretto al cambio: anche per lui situazione da monitorare nelle prossime ore.

Giallorossi.net – A. F.

