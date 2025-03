I 16 di Sir Claudio: Ranieri ha scelto i suoi fedelissimi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mentre in città si continua a discutere delle parole di Ranieri sul futuro allenatore della Roma, ce n’è un’altra dichiarazione che rischia di passare sotto traccia ma che in realtà segnerà il finale di stagione giallorosso: “Giocheranno i 16”. Una frase che non sembra lasciata al caso, sottolinea oggi Il Messaggero. Il riferimento è chiaro: Ranieri ha ormai individuato il gruppo ristretto su cui puntare per le ultime nove giornate di campionato.

Sedici giocatori, dunque. Gli undici titolari e cinque cambi precisi, senza troppe sorprese. A Lecce, le alternative scelte dal tecnico sono Paredes e Pisilli a centrocampo, Baldanzi e Shomurodov in attacco. In difesa, con Celik ormai considerato un punto fermo, toccherà a Hummels, mentre El Shaarawy continua a scivolare nelle gerarchie: dal 9 febbraio in poi, appena 107 minuti giocati in sei partite, coppe comprese.

Chi, invece, sembra ormai definitivamente ai margini sono gli acquisti del mercato invernale. Rensch, nonostante l’investimento del club, ha mostrato limiti evidenti, soprattutto nella disastrosa serata di Bilbao. Gli altri, da Gourna-Douath a Nelsson, passando per Salah-Eddine e Abdulhamid (tornato anche infortunato dalla nazionale), sembrano ormai fuori dai radar. Ranieri ha scelto il suo blocco. E con questo gruppo cercherà di portare la Roma più in alto possibile in queste ultime, decisive battaglie.

Fonte: Il Messaggero