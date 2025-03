I bilanci della Serie A: male Juventus, Roma e Monza

NOTIZIE AS ROMA – Tredici società su venti in perdita. È questa la fotografia che emerge dalla lettura dei bilanci dell’ultima stagione di Serie A, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano ha esaminato i bilanci al 30 giugno 2024, oppure al 31 dicembre 2023 nel caso di quei club che seguono l’anno solare. Le performance peggiori sono state registrate da Juventus, Roma e Monza.

Nel 2023-24 i bianconeri hanno bruciato 199 milioni chiudendo un ciclo tremendo: in 4 anni sono state effettuate dagli azionisti, Exor in testa, tre ricapitalizzazioni da 900 milioni complessivi. Alla Continassa quello scorso era ritenuto l’anno zero, per via dell’esclusione dalle coppe europee. Una prima inversione di tendenza si è registrata nella semestrale al 31 dicembre 2024 appena approvata dal cda, con un utile di 17 milioni.

La Roma, dal canto suo, ha riportato un rosso di 81 milioni. I quattro esercizi firmati da Friedkin sono tutti in negativo, per un aggregato di 589 milioni. Perdite puntualmente ripianate dal tycoon che ha investito finora 958 milioni. Ma è una gestione fortemente squilibrata: pensate che l’anno scorso gli stipendi (202 milioni) si sono mangiati il 73% dei ricavi.

Tra le grandi del calcio italiano vanno segnalati i virtuosismi di Atalanta e Milan. Pensate che i Percassi, assieme a Pagliuca, hanno festeggiato l’ottavo bilancio in utile: nel 2023-24 il trionfo in Europa League è stato completato con 12 milioni di profitti. I rossoneri sono al secondo esercizio positivo (+6 milioni nel 2022-23, +4 nel 2023-24).

Fonte: Gazzetta dello Sport