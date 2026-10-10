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I CONVOCATI | Como-Roma: out Svilar e Cristante, riecco Vasquez

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La Roma ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Como, in programma domani alle 12:30 e valida per la sesta giornata di Serie A.

Come annunciato, non ci saranno Mile Svilar e Bryan Cristante, entrambi indisponibili. Regolarmente presenti invece Wesley e Donyell Malen, recuperati e a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tra i portieri torna anche Vasquez, reintegrato dalla Roma dopo essere rimasto finora fuori rosa e destinato a diventare il vice di Pierluigi Gollini durante l’assenza di Svilar. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.
Difensori: Rensch, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.
FONTE: AS Roma

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