I CONVOCATI | Como-Roma: out Svilar e Cristante, riecco Vasquez

La Roma ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Como, in programma domani alle 12:30 e valida per la sesta giornata di Serie A.

Come annunciato, non ci saranno Mile Svilar e Bryan Cristante, entrambi indisponibili. Regolarmente presenti invece Wesley e Donyell Malen, recuperati e a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tra i portieri torna anche Vasquez, reintegrato dalla Roma dopo essere rimasto finora fuori rosa e destinato a diventare il vice di Pierluigi Gollini durante l’assenza di Svilar. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.

Difensori: Rensch, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.

FONTE: AS Roma