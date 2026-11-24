Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per PSG-Roma, gara valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League, in programma domani sera alle 21 al Parco dei Principi. Il tecnico giallorosso potrà contare su una rosa praticamente al completo per la difficile trasferta contro la squadra di Luis Enrique.

Confermata la presenza di Leonardo Balerdi, che ha smaltito i fastidi accusati durante la vittoria sul campo del Parma ed è regolarmente a disposizione. Nell’elenco figura anche Paulo Dybala, candidato a una maglia da titolare e atteso questa sera in conferenza stampa insieme a Gasperini. Soltanto due le assenze: Devyne Rensch e Lorenzo Pellegrini, che non prenderanno parte alla trasferta francese. Ecco l’elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Svilar, Gollini, De Marzi.

DIFENSORI: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

CENTROCAMPISTI: Cristante, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.

ATTACCANTI: Castro, Malen, Soulé, Dybala.

La Roma si presenterà dunque a Parigi con praticamente tutti i suoi uomini migliori, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per la qualificazione ai playoff di Champions League.

Redazione Giallorossi.net