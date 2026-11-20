Gasperini ritrova i suoi uomini migliori per la trasferta di Parma. La Roma ha ufficializzato l’elenco dei convocati per la sfida di domani, sabato 21 novembre alle ore 18 al Tardini. Le novità più importanti riguardano i ritorni di Mile Svilar, Paulo Dybala e Gianluca Mancini, che hanno superato i rispettivi problemi fisici e tornano a disposizione dell’allenatore.

Recuperato anche Pierluigi Gollini, che ha smaltito il fastidio alla schiena. Gasperini può dunque contare nuovamente su entrambi i portieri, oltre a ritrovare Soulé, Balerdi e Castro dopo gli impegni con la nazionale argentina. Restano fuori soltanto Lorenzo Pellegrini e Devyne Rensch, ancora indisponibili.

Questo l’elenco integrale dei convocati diffuso dall’AS Roma:

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala

Con 21 calciatori a disposizione, Gasperini ritrova finalmente diverse alternative importanti. In conferenza stampa il tecnico ha confermato che Svilar, Mancini e Dybala sono nelle condizioni di giocare anche dal primo minuto. Resta da capire come gestirà l’attacco, con Soulé reduce dal lungo viaggio con l’Argentina e Mora pronto a giocarsi una maglia da titolare. La Roma si presenta così alla ripresa del campionato con un gruppo quasi al completo e l’obiettivo di conquistare la quarta vittoria consecutiva.

FONTE: AS Roma