Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Monza, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, in programma oggi alle ore 18 allo stadio Olimpico.

Nessuna sorpresa nell’elenco del tecnico giallorosso: confermate le sole assenze di Devyne Rensch e Lorenzo Pellegrini. Regolarmente a disposizione Leonardo Balerdi, che ha smaltito il problema alla caviglia. Sono 21 i calciatori convocati da Gasperini.

PORTIERI: Svilar, Gollini, De Marzi.

DIFENSORI: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

CENTROCAMPISTI: Cristante, De Roon, Koné, Pisilli, Mora.

ATTACCANTI: Castro, Malen, Soulé, Dybala.