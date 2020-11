I Friedkin dominano la scena: riecco il vecchio logo. Ma il nuovo stemma non andrà in pensione

AS ROMA NOTIZIE – I grandi protagonisti della vittoria di ieri non sono stati soltanto i giocatori in campo, o l’allenatore in panchina. Anche Dan e Ryan Friedkin sono stati in grado di rubare la scena nonostante la prestazione superlativa della squadra.

I texani, sempre presenti da quando sono diventati nuovi proprietari della Roma, hanno fatto centro nel cuore dei tifosi. “I Friedkin in silenzio dominano la scena e piacciono, si presentano in tribuna con la mascherina con il vecchio stemma della Roma, tanto caro ai tifosi, che non volevano fosse cambiato, cosa invece imposta dai Pallotta boys”.

Una mossa che ha fatto colpo sulla tifoseria, legata alle vecchie tradizioni. “Perché i simboli, sostengono in tanti, contano e hanno ragione. La gente questo lo avverte e si schiera, poi vede giocare la squadra in questa maniera e ne è felice. Sentimenti, tutto qua“, conclude Il Messaggero.

“Con queste mosse i Friedkin continuano a prendere applausi“, scrive invece la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), che sottolinea come il vecchio stemma non manderà in pensione quello nuovo, ma verrà rispolverato per il prossimo merchandising.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport