I segreti di Gasp per la Roma in vetta

La Roma è tornata in vetta alla classifica, e non per caso. Gian Piero Gasperini ha impresso la sua impronta sulla squadra, costruendo un gruppo solido, concentrato e capace di adattarsi a ogni contesto. Come sottolineato oggi da La Gazzetta dello Sport, la chiave del successo sta nella psicologia: il tecnico ha saputo restituire motivazione e fiducia a giocatori che sembravano spenti, imponendo rigore, disciplina e una gestione diretta del gruppo.
Tra i simboli della rinascita c’è Artem Dovbyk, richiamato spesso in allenamento ma ora in crescita costante, mentre Dybala e Pellegrini, entrambi in scadenza, appaiono rigenerati sul piano fisico e mentale. Una rinascita collettiva che parte però da una base precisa: la difesa.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, Gazzetta dello Sport: “A gennaio si può riaprire lo scambio Dovbyk-Gimenez”
Con appena quattro gol subiti in nove gare, la Roma è la squadra meno battuta tra i principali campionati europei. Il reparto guidato da Mancini, con l’apporto di Celik, Ndicka e di uno Svilar in forma smagliante, rappresenta il cuore del progetto. Anche Hermoso, che in estate sembrava vicino all’addio, è tornato protagonista, mentre i giovani Ziolkowski e Ghilardi crescono sotto la guida del tecnico piemontese.
Sul piano tattico, Gasperini ha fatto della sperimentazione una costante. Alterna moduli e riferimenti offensivi, passando dal centravanti classico al falso nove, fino a reinventare Cristante come incursore: una mossa che ha pagato contro Sassuolo e Parma. I gol non sono molti, ma pesano, e arrivano da un’organizzazione in evoluzione continua.
Un altro aspetto decisivo è la duttilità. La Roma sa cambiare pelle a partita in corso, come contro il Parma, quando Gasperini ha ridisegnato la linea difensiva senza perdere equilibrio. Anche Wesley, adattato su entrambe le fasce, incarna perfettamente questa flessibilità.
Infine, il rapporto con l’ambiente. Gasperini, con la sua schiettezza, sta conquistando progressivamente la piazza romanista. Accolto inizialmente con diffidenza, oggi il tecnico ha trasformato lo scetticismo in rispetto. E lo sta facendo nel modo che gli riesce meglio: attraverso i risultati, il lavoro e un’identità che ormai porta il suo nome.
LEGGI ANCHE – Papu Gomez svela il segreto di Gasperini: “Ti entra in testa e ti cambia. Ma se molli…”
Fonte: Gazzetta dello Sport
l’alchimia romanista 💛♥️
I segreti si di Gasperini per trovarsi in vetta ma un grazie anche a Claudio Ranieri
Forza Roma 💛❤️
Rispondo a tutti, Ranieri ha fatto un gran lavoro sin dall’anno scorso, ha portato concentrazione, e focus sulla prestazione. Stop a dinamiche di spogliatoio, senatori, e senatorini. Focus sulla gara. E questo si vede anche con Gasp.
In effetti devo ammettere che ho rivalutato Cristante e anche Pellegrini. In questa squadra sono preziosi. Finalmente la squadra mi pare che gira e non è imballata.
a me il Pelle non mi ha ancora convinto.
Eccomi, eccomi. Cristante non mi conviceva lo scorso anno e non mi ha convinto a inizio stagione. Il centrocampo a due con Koné era veramente poca roba, sia nel palleggio in uscita, sia nel dominare le rispettive zone di campo. Con l’ultima impostazione a tre, dove il palleggio è più sui piedi di ElAyanui, le zolle da coprire sono di meno, ammetto che Cristante è tornato su buoni livelli di calcio.
Su Lollo….ancora nutro perplessità, con piacere però vedo che ha smesso di rotolorasi inutilmente a terra. Ottimo segnale, per me. Noto anche che non c’è più quella spasmodica litania del recupero del giocatore. Adesso la cosa si è normalizzata, Viene utilizzato quando e se serve.
deve giocare di piu Soulè pero
è il nostro futuro e non può essere relegato a un ruolo di comprimario che giochi se Dybala non c’è o se sta male…basterebbe farlo giocare nel suo ruolo e dybala alto a sinistra, cosa già vista e andata bene pure ma non la ripropone piu al momento il Gasp
forza Roma
Da fan di Matia, dico che va bene così, ha tirato la carretta nelle prime sette partite, ha portato il suo bottino di punti alla causa romanista letteralmente togliendo le castagne dal fuoco un fracco di volte. Ora credo chi sta fare un minimo di staffetta con Paulo, può apprendere molto da Dybala. La stagione è lunga, e se non gli avessero annullato due gol…
Io direi di aspettare , perché siamo solo alla 10 partita. Però Gasperini, è vero, sta facendo un lavoro in profondità. Su ogni giocatore, oltretutto, e questo è assolutamente una novità.
Se al giro di boa siamo ancora in questa posizione, ne vedremo delle belle… Il mercato di Gennaio ci dirà se dobbiamo puntare al titolo o accontentarci del 4 o anche terzo posto. Secondo me sono del parere che o adesso o mai più, bisogna difendere la posizione, sopratutto perché non vedo squadre di molto superiori alla nostra e sono tutte battibili…ma il campionato insegna che se raccogli i punti con le cosiddette piccole, hai almeno il posto champion assicurato… La prossima con il Milan sarà un esame severo, ma anche nella peggiore delle ipotesi pur perdendo rimarremo sempre primi, e questo è già un conforto che ci consentirà di giocarcela con più tranquillità senza timori… Ma se prendiamo i 3 punti….
manca un 9 da 20 gol.
l’ultimo che abbiamo avuto è stato TOTTI, che non era un 9.
❤️🧡💛
Vabbé anche Dzeko…su.
DOvbik lo scorso anno quella soglia l’ha mancata per tre gol se non erro. Quest’anno è partito malissimo ma staremo a vedere. Nutrivo tanta fiducia in Ferguson, ma quest’ultimo infortunio non ci voleva proprio.
Forse ci vorrebbero anche più gol da parte dei centrocampisti, uno come Kone’dovrebbe segnare almeno 7/8gol a campionato, e anche Cristante i suoi 5/6 gol dovrebbe farli. Per il resto anche gli esterni dovrebbero dare il loro contributo anche se penalizzati dal giocare sulle fasce…Poi il centravanti sarebbe la ciliegina sulla torta con almeno una quindicina di gol, e secondo me Dovbik se si sveglia lì può fare… Tutto sommato per prendere i 3 punti basta anche vincere per 1a 0,purche la difesa regga e riesca a mantenere il vantaggio… Non mi ricordo l’anno ma Capello con il Milan mi ricordo che vinse un campionato segnando pochissimo, e vincendo molte partite con il minimo scarto… Di contro abbiamo visto che L’Atalanta pur essendo una macchina da gol non è mai riuscita a mettere le mani sullo scudetto..
Io aggiunerei che è anche sostenuto da una nuova organizzazione societaria che prevede due solidi punti di riferimento come Massara e Ranieri.
okki che a Roma le cose cambiano come cambia l acqua del tevere .ovvero ogni giorno.
sembravano spenti? hanno fatto un enormità di punti al girone di ritorno della passata stagione!
Bravo ho pensato la stessa cosa.
Articolo che sotto sotto nasconde rosicamento.
D’altronde la “gazzetta”
che brutto “giornalismo”
articolo zeppo di luoghi comuni, falso nella sostanza (un gruppo “spento”? chiedere a Ranieri…) banale…
L’uso del luogo comune ha uno svantaggio e un vantaggio:
– il primo consiste, appunto, nella banalizzazione denigratoria – e implicitamente deprimente per i tifosi – della traiettoria che la Roma ha ormai intrapresa dall’inizio del 2025, precostituendo un “ve l’avevamo detto”, non appena si verifichi la battuta d’arresto che questi auspicano con tutte le loro forze (“come poteva un parco giocatori così spento e mediocre non arrivare a entrare in crisi?”);
– il vantaggio, invece, consiste nel fatto che la parola d’ordine così lanciata, per creare “consenso” tra i commentatori mediatici (presso che al 100% pro-strisciate), si risolve nell’attesa dell’inevitabile (per loro) ridimensionamento, che finisce per essere una sottovalutazione e un segnale di moderazione (diciamo) al killeraggio arbitrale, che interverrebbe massicciamente se si riconoscesse pubblicamente una reale capacità competitiva al vertice della Roma.
Il basso profilo e l’understatement attribuitici si risolvono allo stato in una buona chance per continuare a migliorare (che è l’ipotesi “più probabile che non”), senza intaccare l’illusione che le strisciate ed il Napoli siano le incontroverse squadre di primo piano (mentre la Roma sarebbe grosso modo attesa a lottare con Atalanta, Bologna e Como; gli dice male che quaglie e Fiorentina, quest’anno, non siano ancora in fase ascendente…ma, in qualche modo, ci contano, alla distanza).
Con il Parma si è fatto un altro passo in avanti con Dovbyk (che aveva fatto bene anche con il Sassuolo). Al Meazza la Roma ha due risultati su tre.
la classifica ci dà ampiamente ragione per il momento, l obiettivo quest’anno è la champions e la vedo durissima, la Juventus con spalletti non perde più e sarà un avversario in più. speriamo che a gennaio si possano fare un paio di acquisti di livello.
Pur sperando in un articolo più tecnico, ritengo corretto il pezzo. La quadratura della squadra però nasce dal lavoro dello scorso anno di Ranieri. Probabilmente la scelta di Gasp è arrivata per non cedere un millimetro sul piano della concentrazione che aveva impostato Sir Claudio. Ho la brutta abitudine di vedere due volte, se posso, le partite. Sia allo stadio che su dazn, emerge la concentrazione del gruppo. Poi è vero che il reparto mejo è la difesa. Il centrocampo a due invece era quello messo peggio, ora a tre mi sembra un orologio. Manca l’attacco, ma con Paulo e Soulé, il mister troverà la soluzione. Sulle fasce va bene così
L’ arrivo eventualmente di Zirkzee potrebbe essere utilissimo, soprattutto perché come sappiamo Dybala non garantisce tutta la stagione.
Si, ma diamogli una mano col mercato di gennaio
Secondo me gasperini per modificare un po’ la mentalità e creare una squadra che si imponga, ha contribuito a togliere punti nelle due sconfitte evitabili con una linea difensiva un po’ più arretrata e accorta e meno esperimenti di cambi di posizione. D’altronde gran parte di questa squadra nel girone di ritorno della scorsa stagione ha tenuto una marcia scudetto. Magari è giusto fare così e fra un po’ si vedranno I frutti ma per vincere questa stagione dove non ci sono padroni io avrei continuato lo stesso gioco di ranieri.
preoccupati?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.