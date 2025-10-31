I segreti di Gasp per la Roma in vetta

La Roma è tornata in vetta alla classifica, e non per caso. Gian Piero Gasperini ha impresso la sua impronta sulla squadra, costruendo un gruppo solido, concentrato e capace di adattarsi a ogni contesto. Come sottolineato oggi da La Gazzetta dello Sport, la chiave del successo sta nella psicologia: il tecnico ha saputo restituire motivazione e fiducia a giocatori che sembravano spenti, imponendo rigore, disciplina e una gestione diretta del gruppo.

Tra i simboli della rinascita c’è Artem Dovbyk, richiamato spesso in allenamento ma ora in crescita costante, mentre Dybala e Pellegrini, entrambi in scadenza, appaiono rigenerati sul piano fisico e mentale. Una rinascita collettiva che parte però da una base precisa: la difesa.

Con appena quattro gol subiti in nove gare, la Roma è la squadra meno battuta tra i principali campionati europei. Il reparto guidato da Mancini, con l’apporto di Celik, Ndicka e di uno Svilar in forma smagliante, rappresenta il cuore del progetto. Anche Hermoso, che in estate sembrava vicino all’addio, è tornato protagonista, mentre i giovani Ziolkowski e Ghilardi crescono sotto la guida del tecnico piemontese.

Sul piano tattico, Gasperini ha fatto della sperimentazione una costante. Alterna moduli e riferimenti offensivi, passando dal centravanti classico al falso nove, fino a reinventare Cristante come incursore: una mossa che ha pagato contro Sassuolo e Parma. I gol non sono molti, ma pesano, e arrivano da un’organizzazione in evoluzione continua.

Un altro aspetto decisivo è la duttilità. La Roma sa cambiare pelle a partita in corso, come contro il Parma, quando Gasperini ha ridisegnato la linea difensiva senza perdere equilibrio. Anche Wesley, adattato su entrambe le fasce, incarna perfettamente questa flessibilità.

Infine, il rapporto con l’ambiente. Gasperini, con la sua schiettezza, sta conquistando progressivamente la piazza romanista. Accolto inizialmente con diffidenza, oggi il tecnico ha trasformato lo scetticismo in rispetto. E lo sta facendo nel modo che gli riesce meglio: attraverso i risultati, il lavoro e un’identità che ormai porta il suo nome.

Fonte: Gazzetta dello Sport