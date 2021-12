Ibanez, scatta il rinnovo automatico fino al 2026: le cifre

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma blinda Roger Ibañez, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini – E. Zotti). Le prestazioni del brasiliano hanno fatto maturare alcuni bonus presenti sul suo contratto, compresa una clausola per un rinnovo automatico fino al 2026 che allunga di un anno il legame del giocatore con il club giallorosso.

Con i premi – uno è scattato alla trentesima presenza – l’ingaggio di Ibañez è passato da 900mila euro a 1.4 milioni netti a stagione, cifra che continuerà a percepire anche nei prossimi anni. La fumata bianca è arrivata prima di Natale, con la benedizione di Mourinho, e ha sancito un aumento di stipendio conquistato grazie alle prestazioni del difensore sul campo.

Il nuovo contratto, dopo le firme, verrà depositato in Lega, che in base ad una nuova normativa varata per motivi di trasparenza impone di aggiornare i contratti con lo stipendio lordo “rettificato” in caso di maturazione dei bonus previsti negli accordi precedentemente comunicati.

Resta intatta invece la clausola rescissoria da 80 milioni di euro inserita nel rinnovo firmato lo scorso marzo. Una cifra importante per un giocatore che la Roma considera centrale all’interno del progetto ma che da mesi è seguito con attenzione soprattutto in Premier League e che, in caso di necessità, può rappresentare un tesoretto.

Fonte: Il Tempo