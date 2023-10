Il calo di Rui Patricio preoccupa la Roma. E ora Svilar chiede spazio

NOTIZIE AS ROMA – Anche domenica sera, nonostante il clean sheet, Rui Patricio ha dato segnali preoccupanti: poco reattivo tra i pali, in grave affanno nelle uscite.

Il portiere portoghese, che nella prima stagione aveva dimostrato di essere un portiere affidabile, ha visto pian piano calare la qualità delle sue prestazioni arrivati alla metà della seconda stagione.

In estate in tanti chiedevano a Pinto di intervenire sul mercato nel ruolo del portiere, ma le priorità del gm erano altre: con Rui Patricio in scadenza di contratto a giugno 2024, si è deciso di rimandare il discorso numero uno a fine stagione.

Tiago Pinto sta scandagliando il mercato italiano per il prossimo portiere giallorosso: piace Carnesecchi, si segue con interesse anche Falcone. Ma intanto la Roma deve fare i conti con il momento poco brillante di Rui Patricio.

In coppa Mourinho darà nuovamente spazio a Mile Svilar, 24 anni, giovane portiere serbo che Pinto ha voluto portare a Trigoria dal “suo” Benfica. L’estremo difensore però ha patito il salto nella Roma, mostrando difficoltà nelle poche apparizioni concesse dal tecnico lo scorso anno.

Ora però Mile avrà il suo spazio in coppa, e giovedì contro il Servette avrà una nuova chance di dimostrare se questo periodo di apprendistato gli sarà servito a qualcosa. Viste le prestazioni di Rui Patricio, ora l’obiettivo di Svilar è provare a convincere Mourinho di meritarsi una maglia da titolare.

Fonti: Il Messaggero /Leggo / Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Corriere della Sera