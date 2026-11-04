IL CASO | Tifosi della Roma contro la polizia inglese: “Ci hanno trattato da cani”. Tensione e malori a Manchester

Non soltanto l’amara sconfitta sul campo. La trasferta della Roma a Manchester è stata segnata anche da momenti di forte tensione tra i tifosi giallorossi e la polizia inglese, con disordini all’esterno dell’Old Trafford e nuovi episodi contestati al termine della partita.

“Ci hanno trattato da cani”. È la dura denuncia di due sostenitori romanisti che, intervistati dall’agenzia Adnkronos, hanno raccontato le difficoltà vissute prima e dopo Manchester United-Roma. Secondo la loro testimonianza, il corteo partito dal centro della città avrebbe impiegato circa un’ora per raggiungere lo stadio e altrettanto tempo sarebbe stato necessario per entrare nel settore ospiti. Durante l’attesa, una ragazza si sarebbe anche sentita male.

Già prima del fischio d’inizio si erano verificati momenti di tensione con le forze dell’ordine, con un tifoso arrestato e altri sei fermati secondo le ricostruzioni della stampa. Per protesta, il settore ospiti aveva capovolto lo striscione da trasferta ed era rimasto in silenzio per i primi quindici minuti della partita.

Le tensioni sarebbero proseguite anche dopo il triplice fischio. Particolarmente grave il racconto relativo a un sostenitore giallorosso che avrebbe accusato un malore durante il deflusso dallo stadio. “Un ragazzo si è sentito male durante il deflusso, ma la polizia pensava volesse creare disordini e lo ha ammanettato buttandolo a terra”, hanno denunciato i testimoni ad Adnkronos. Gli amici avrebbero quindi richiesto l’intervento dei sanitari. Il Romanista ha pubblicato un video che mostra un tifoso immobilizzato a terra dagli agenti, riferendo che il sostenitore ha successivamente avuto bisogno di assistenza medica. Restano da chiarire le circostanze dell’intervento e le eventuali responsabilità.

“In generale sono sempre stati ostili, sembrava che aspettassero soltanto una scusa per arrestarci“, hanno aggiunto i tifosi intervistati, descrivendo un clima di tensione durato per tutta la serata. Accuse pesanti, che si aggiungono alle immagini e alle testimonianze raccolte nelle ultime ore e sulle quali sarà importante fare piena chiarezza, ascoltando anche la versione delle autorità inglesi.

FONTI: Adnkronos, Il Romanista, La Gazzetta dello Sport