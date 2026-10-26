IL CASO | Wesley, la moglie annuncia la separazione: “Mi ha tradita tante volte”

Una bufera privata investe Wesley, esterno brasiliano della Roma. Amanda Martins, moglie del calciatore giallorosso, ha pubblicato un lungo e durissimo sfogo sul proprio profilo Instagram, annunciando la fine del matrimonio e rivolgendo al giocatore pesanti accuse di ripetute infedeltà. Un racconto carico di amarezza, nel quale la donna sostiene di aver scoperto numerosi tradimenti, anche durante la gravidanza, e spiega le ragioni che l’hanno spinta a rendere pubblica una vicenda fino a oggi rimasta privata.

“Non avrei mai pensato di arrivare qui, sul mio Instagram, e di aprirmi su una parte molto importante della mia vita, che è stata il mio matrimonio”, esordisce Amanda, spiegando di aver deciso di parlare dopo le numerose indiscrezioni circolate sui social. Poi l’annuncio della separazione e le accuse: “Lui non mi deve più niente, perché oggi siamo separati. E non che questo faccia molta differenza, perché anche quando aveva dei doveri nei miei confronti, mi ha comunque mancato di rispetto”.

La donna accusa quindi Wesley di averla tradita ripetutamente, sostenendo che tra le persone coinvolte ci sarebbero state anche delle prostitute. Amanda afferma inoltre di aver scoperto la situazione attraverso il telefono del calciatore, nel quale sostiene di aver trovato fotografie e filmati. Si tratta di accuse formulate dalla moglie, la cui veridicità non è stata accertata indipendentemente.

Particolarmente doloroso il passaggio dedicato alla gravidanza: “Anche durante la gravidanza sono stata tradita e abbandonata“, racconta Amanda, sostenendo di aver inizialmente scelto di perdonare e tentare di ricostruire il rapporto. “Ho accettato tutto in silenzio, ho perdonato, ho cercato davvero di costruire una famiglia, di avere un matrimonio solido. Ma non ha funzionato”.

Nel lungo sfogo la donna racconta anche le conseguenze emotive della vicenda, spiegando di aver attraversato momenti di profonda sofferenza e di aver cominciato a soffrire di crisi d’ansia. Amanda sostiene di aver dato al marito numerose possibilità di chiarire la situazione, senza ottenere le risposte che cercava. “Ho già pianto tutte le lacrime che avevo da piangere”, afferma, descrivendo lo shock provato dopo le sue scoperte.

Una vicenda delicata, che riguarda la sfera personale e familiare del calciatore della Roma. Le dichiarazioni di Amanda hanno rapidamente trovato spazio sui media italiani e brasiliani. Al momento, nelle fonti consultate, non risulta una replica pubblica di Wesley a queste nuove accuse, che restano dunque la versione dei fatti fornita dalla donna. La separazione annunciata sui social segna intanto un nuovo capitolo nella storia personale dell’esterno giallorosso.

Redazione Giallorossi.net