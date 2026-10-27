IL CASO | Wesley, pacchi di soldi e supercar sui social: il Messaggero svela altri retroscena

Non soltanto le accuse di tradimento e la separazione dalla moglie Amanda Martins. La vita privata di Wesley França continua a far discutere e oggi Il Messaggero dedica un approfondimento alle abitudini social dell’esterno brasiliano della Roma, tra ostentazione di ricchezza, automobili di lusso e alcuni episodi controversi risalenti alla sua esperienza al Flamengo.

Il quotidiano si sofferma innanzitutto su uno degli ultimi contenuti pubblicati dal calciatore su TikTok: davanti a una postazione da gaming compaiono numerose mazzette di banconote da 50 euro e due orologi di lusso. Immagini che hanno attirato l’attenzione degli utenti e sollevato anche interrogativi sull’opportunità di esporre pubblicamente oggetti di grande valore. Non è noto, precisa il Messaggero, se le banconote mostrate siano autentiche o semplici riproduzioni.

Un’esposizione che potrebbe comportare anche rischi per la sicurezza personale. Il quotidiano ricorda infatti che nel settembre 2025 alcuni ladri avevano tentato di introdursi nella villa del giocatore. A inizio ottobre, inoltre, Wesley aveva mostrato sui social la propria collezione di automobili, mentre pochi giorni dopo era stato fotografato a Ponte Milvio al volante della sua Lamborghini. Altri contenuti avevano attirato curiosità già in estate, come un video di luglio nel quale il brasiliano mostrava alla moglie alcuni accessori virtuali acquistati per un videogioco, tra cui un coltello digitale dal costo superiore ai 2.000 euro.

Il Messaggero riporta poi alla luce alcuni precedenti risalenti al periodo trascorso in Brasile. Nel marzo 2024, quando giocava nel Flamengo, Wesley fu denunciato da un imprenditore per una presunta aggressione avvenuta in un chiosco sulla spiaggia. Un’accusa che il calciatore aveva respinto, fornendo una diversa ricostruzione dell’episodio. Nell’agosto dello stesso anno fece invece discutere un filmato che lo ritraeva in discoteca dopo una sconfitta contro il Botafogo.

L’approfondimento arriva all’indomani del durissimo sfogo di Amanda Martins, che ha annunciato sui social la separazione e accusato il marito di ripetute infedeltà. Accuse che restano la versione dei fatti fornita dalla donna e che non costituiscono circostanze accertate. Il quotidiano si interroga soprattutto sulla possibilità che le vicende extracalcistiche possano, in futuro, avere ripercussioni sul rendimento sportivo di Wesley. Un timore, non una conseguenza già riscontrata: sul terreno di gioco, infatti, il brasiliano continua a rappresentare una risorsa importante per la Roma di Gasperini.

FONTE: Il Messaggero