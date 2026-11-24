Il PSG è la squadra per cui ha tifato da bambino, Parigi è la città in cui è cresciuto. Ma domani sera Manu Koné proverà a fare uno sgambetto proprio al suo grande amore calcistico. La sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Roma avrà un significato particolare per il centrocampista francese, che per la prima volta in carriera scenderà sul prato del Parco dei Principi da calciatore. E lo farà indossando la maglia giallorossa, da avversario di quel club che ha sempre rappresentato qualcosa di speciale nel suo immaginario.

La storia di Koné comincia nella periferia parigina, a Villeneuve-la-Garenne, dove è cresciuto osservando da lontano lo Stade de France. Un impianto che da ragazzino sognava di calcare e che, anni dopo, avrebbe conosciuto con la maglia della nazionale. Ma se lo Stade de France rappresentava il sogno dei Bleus, il Parco dei Principi era il luogo in cui giocava la sua squadra del cuore. Lo aveva raccontato lui stesso in un’intervista al Romanista: “Da piccolo ero tifoso del PSG per ovvi motivi”. Una passione accompagnata dall’ammirazione per il Real Madrid e per Didier Drogba, altro riferimento calcistico della sua infanzia.

Il destino, però, lo ha portato lontano da Parigi. Prima il Tolosa, poi l’esperienza in Germania con il Borussia Mönchengladbach e infine la Roma, che nell’estate del 2024 ha deciso di puntare su di lui. Una scelta che ha cambiato la sua carriera, permettendogli di affermarsi in Serie A e di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella nazionale francese. Oggi Koné è uno dei punti di riferimento della squadra di Gasperini, un centrocampista capace di abbinare forza fisica, recupero del pallone e progressioni palla al piede. Proprio le caratteristiche che serviranno ai giallorossi per provare a contenere il palleggio del PSG.

Il legame con la sua città, naturalmente, è rimasto fortissimo. Soltanto poche settimane fa, in un video realizzato dalla nazionale francese prima della partita contro l’Italia, Koné aveva dichiarato: “Parigi è più bella di Roma ed alla cucina italiana preferisco quella francese. Cosa mi manca di più da quando sono in Italia? La colazione”. Piccole dichiarazioni che raccontano l’attaccamento alle proprie origini. Ma una preferenza personale non va confusa con il desiderio di lasciare la Roma nell’immediato. Il francese ha sempre parlato con riconoscenza del club giallorosso, che gli ha dato fiducia e gli ha permesso di crescere.

Resta il fatto che indossare un giorno la maglia del PSG è un’ambizione che Koné non avrebbe mai cancellato dai propri pensieri. Secondo quanto raccontano oggi Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, il centrocampista sarebbe particolarmente sensibile all’eventualità di una chiamata dei parigini. Un’eventualità che, però, non si è mai tradotta in una trattativa concreta. Al contrario, negli ultimi mesi sono stati soprattutto altri club, tra cui Inter, Chelsea e Manchester United, a manifestare interesse per il giocatore. Il PSG, almeno finora, è rimasto soprattutto un sogno.

E la Roma, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi elementi più importanti. Soltanto sabato scorso, prima della partita contro il Parma, il direttore sportivo Tony D’Amico ha spiegato che una partenza di Koné a gennaio sarebbe difficile da conciliare con la volontà di rinforzare la squadra. Una posizione che conferma quanto il francese sia centrale nel progetto tecnico di Gasperini, deciso a costruire una Roma sempre più competitiva anche a livello internazionale.

Domani sera, intanto, le questioni di mercato resteranno fuori dal campo. Davanti a Koné ci sarà una delle squadre più forti d’Europa, abituata a dominare il possesso e a imporre ritmi altissimi. Il francese dovrà mettere al servizio della Roma tutto il suo repertorio: aggressività, capacità di rompere le linee avversarie e forza nei duelli. Proprio contro la squadra che ha sempre ammirato potrebbe arrivare una delle prove più importanti della sua carriera. Perché una grande prestazione al Parco dei Principi avrebbe un significato speciale, tanto sul piano personale quanto su quello sportivo.

Il futuro è ancora tutto da scrivere. Forse un giorno Koné vestirà davvero la maglia del PSG, forse continuerà a inseguire i propri obiettivi altrove. Di certo, domani tornerà nella sua Parigi con un’emozione diversa da tutte le altre. La squadra che sognava da bambino sarà dall’altra parte del campo. Quella che conta adesso, invece, sarà la Roma. E per una notte il suo sogno dovrà trasformarsi nell’avversario da battere.

FONTI: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport