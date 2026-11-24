Il PSG è la squadra per cui ha tifato da bambino, Parigi è la città in cui è cresciuto. Ma domani sera Manu Koné proverà a fare uno sgambetto proprio al suo grande amore calcistico. La sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Roma avrà un significato particolare per il centrocampista francese, che per la prima volta in carriera scenderà sul prato del Parco dei Principi da calciatore. E lo farà indossando la maglia giallorossa, da avversario di quel club che ha sempre rappresentato qualcosa di speciale nel suo immaginario.
La storia di Koné comincia nella periferia parigina, a Villeneuve-la-Garenne, dove è cresciuto osservando da lontano lo Stade de France. Un impianto che da ragazzino sognava di calcare e che, anni dopo, avrebbe conosciuto con la maglia della nazionale. Ma se lo Stade de France rappresentava il sogno dei Bleus, il Parco dei Principi era il luogo in cui giocava la sua squadra del cuore. Lo aveva raccontato lui stesso in un’intervista al Romanista: “Da piccolo ero tifoso del PSG per ovvi motivi”. Una passione accompagnata dall’ammirazione per il Real Madrid e per Didier Drogba, altro riferimento calcistico della sua infanzia.
Il destino, però, lo ha portato lontano da Parigi. Prima il Tolosa, poi l’esperienza in Germania con il Borussia Mönchengladbach e infine la Roma, che nell’estate del 2024 ha deciso di puntare su di lui. Una scelta che ha cambiato la sua carriera, permettendogli di affermarsi in Serie A e di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella nazionale francese. Oggi Koné è uno dei punti di riferimento della squadra di Gasperini, un centrocampista capace di abbinare forza fisica, recupero del pallone e progressioni palla al piede. Proprio le caratteristiche che serviranno ai giallorossi per provare a contenere il palleggio del PSG.
Il legame con la sua città, naturalmente, è rimasto fortissimo. Soltanto poche settimane fa, in un video realizzato dalla nazionale francese prima della partita contro l’Italia, Koné aveva dichiarato: “Parigi è più bella di Roma ed alla cucina italiana preferisco quella francese. Cosa mi manca di più da quando sono in Italia? La colazione”. Piccole dichiarazioni che raccontano l’attaccamento alle proprie origini. Ma una preferenza personale non va confusa con il desiderio di lasciare la Roma nell’immediato. Il francese ha sempre parlato con riconoscenza del club giallorosso, che gli ha dato fiducia e gli ha permesso di crescere.
Resta il fatto che indossare un giorno la maglia del PSG è un’ambizione che Koné non avrebbe mai cancellato dai propri pensieri. Secondo quanto raccontano oggi Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, il centrocampista sarebbe particolarmente sensibile all’eventualità di una chiamata dei parigini. Un’eventualità che, però, non si è mai tradotta in una trattativa concreta. Al contrario, negli ultimi mesi sono stati soprattutto altri club, tra cui Inter, Chelsea e Manchester United, a manifestare interesse per il giocatore. Il PSG, almeno finora, è rimasto soprattutto un sogno.
E la Roma, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi elementi più importanti. Soltanto sabato scorso, prima della partita contro il Parma, il direttore sportivo Tony D’Amico ha spiegato che una partenza di Koné a gennaio sarebbe difficile da conciliare con la volontà di rinforzare la squadra. Una posizione che conferma quanto il francese sia centrale nel progetto tecnico di Gasperini, deciso a costruire una Roma sempre più competitiva anche a livello internazionale.
Domani sera, intanto, le questioni di mercato resteranno fuori dal campo. Davanti a Koné ci sarà una delle squadre più forti d’Europa, abituata a dominare il possesso e a imporre ritmi altissimi. Il francese dovrà mettere al servizio della Roma tutto il suo repertorio: aggressività, capacità di rompere le linee avversarie e forza nei duelli. Proprio contro la squadra che ha sempre ammirato potrebbe arrivare una delle prove più importanti della sua carriera. Perché una grande prestazione al Parco dei Principi avrebbe un significato speciale, tanto sul piano personale quanto su quello sportivo.
Il futuro è ancora tutto da scrivere. Forse un giorno Koné vestirà davvero la maglia del PSG, forse continuerà a inseguire i propri obiettivi altrove. Di certo, domani tornerà nella sua Parigi con un’emozione diversa da tutte le altre. La squadra che sognava da bambino sarà dall’altra parte del campo. Quella che conta adesso, invece, sarà la Roma. E per una notte il suo sogno dovrà trasformarsi nell’avversario da battere.
FONTI: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport
Konè è la chiave della partita di domani.
Unico capace di uscire dalla pressione palla al piede.
Lui e Dybala FONDAMENTALI nella fase difensiva per tenere palla nella transizione.
Parigi, ci sono stato, è stupenda.
la differenza netta con Roma è la qualità dei servizi.
Roma è da terzo mondo in quanto a servizi ma , senza essere campanilisti, è impossibile non ammettere che nessuna città al Mondo sa offrirti monumenti ed opere d’arte a cielo aperto quanto Roma.
come direbbe mia madre pugliese: se Parigi c’avesse lu mér, sarebbe una piccola Bér. mentre Roma è Roma.
fatti un giro nelle banlieue di parigi e poi ne riparliamo altro che terzo mondo
Roma é una citta maltrattata trascurata che andrebbe valorizzata come succede in tutte le citta Europee compresa Milano
Petroselli aveva messo a fuoco il recupero della citta e purtroppo dopo lui abbiamo avuto il nulla cosmico oppure alcuni novelli attila
Sogno di vedere l’amore per questa citta applicato in una cura maniacale dei suoi spazi
@ Fitzcarraldo, sono per metà francese, mia madre lo era, classe 1921, mio padre 1922 era romano. La guerra li ha fatti conoscere, poi li ha separati, finita la guerra si ritrovarono. Storie d’altri tempi. Lì ci sono nato, poi a Roma, e poi Parigi per studiare. Un giorno ero a Roma in vacanza dai miei, mi affaccio dal muretto su a San Pietro in Montorio, era mattino presto, era pieno agosto, eravamo io e il mio cane, lacrime, tantissime di gioia e di dolore.
Roma è Roma.
C’è solo il Monza!
Parigi nell’antichità era un acquitrino e anche adesso non è paragonabile alla Storia. E’ una bella città, per carità, come lo è Londra, Vienna e tante altre, meno caotiche, ma imparagonabile per storia e passione. Comunque spero che Manu faccia il suo e anche più del suo e poi sarà quel che sarà. SFR 💛❤️💛❤️
Fosse per me, da mo’ che avrei esaudito il tuo desiderio di goderti Parigi. 😯
Zenone peccato però che il PSG sia interessato a comprare Pellegrini a tutti i costi!
Sinceramente anche io sono molto innamorato di Parigi e in genere della cultura francese. Ma fare affermazioni sulla bellezza e sul cibo cosi perentorie non mi trova d’accordo. Roma e Parigi hanno due fascini differenti e non paragonabili, sicuramente la cucina francese è di altissimo livello ma non paragonabile alla varietà della cucina italiana, c’è un dato che ci può far pensare e cioè Parigi seguita ad avere un afflusso turistico superiore a Roma.
Se vai in Francia e dici che ti manca la carbonara qualcuno ti dirà che le escargot sono meglio, ognuno idealizza i propri luoghi in base alle proprie esperienze di vita, per fortuna Konè non fa il ministro del turismo in Italia (anche se sarebbe sicuramente meglio di quella che si è dimessa di recente) quindi ci interessa il giusto.
Romano, posso dire come me la sento? La mia preferenza sarà sempre quella nostrana (milano esclusa) Piccolo es: “Tra un piatto di escargol, e rane cucinate in tutti i modi (sopratutto fritte Milano) – Una “lasagna”, una tagliatella al ragu’, una carbonara, una bistecca alla Fiorentina, un coniglio alla cacciatora, una cacio e pepe o un bel panino co la porchetta cucinati come si devono non li batte nessuno. Non parlatemi poi mai della cucina vietnamita o cinese Bruttissime esperienze🙃😑🫥
tralasciando i sentimentalismi, Roma e’ bella ma gestita male.
Servizi da piccola citta di provincia, non proprio pulitissima ed il centro sopratutto nei posti turistici piena di borseggiatori, graffiti etc etc
Ognuno guarda dentro le proprie mura ma si disinteressa del pubblico( che sia chiaro non solo Roma io sono siciliano per dire).
Rispetto a 30/40 anni fa la citta’ ha perso un po’ di smalto come tutta l’italia in generale, niente di irreversibile si spera in una catarsi.
Ci sono stata diverse volte per fare concerti e una volta ci sono rimasta per una settimana. Parigi ha una caratteristica che la rende opposta a Roma: ha dei servizi ottimi, e di conseguenza non ci sono macchine! Mi hanno detto che molti parigini non hanno nemmeno un’automobile né la patente perché non ne sentono il bisogno. Io sono rimasta impressionata dal metro che non ha conducenti e soprattutto ne passano in continuazione per cui non si avverte proprio lo stress di dover prendere un mezzo!
Quello che mi fa ridere è che dopo aver detto che Parigi per lui è più bella e pure la cucina francese lui preferisce (de gustibus, a me piacciono la quiche lorraine, le crêpes e ricordo un salmone meraviglioso fatto in tutti i modi… ma anche un frappé orribile a Piazza della Bastiglia), aggiunge che da quando è a Roma gli manca la colazione. Perché, in Germania, dove giocava prima di venire qui, cosa mangiava? Se poi gli piacciono i croissant, noi abbiamo i cornetti che sono pure più ricchi.
Dire che Roma sia meno bella di Parigi – città urbanisticamente e architettonicamente quasi “monocultura” (bruciò nel XVI e nel XVII secolo; il suo medioevo/Rinascimento era cupo e fangoso, rischiarato dalle regine Medici), imperniata sulla ottocentesca vocazione imperiale e sulla centralità culturale tra i 2 secoli scorsi – è segno di scarsa cultura.
Parigi attraversa una crisi urbanistica e demografica da degrado senza precedenti.
Ma di Koné ci piace il “peso” e il passo in campo…
Grazie per la bella storiella sentimentale d’amore ma… Non sarebbe stato meglio scrivere quanto Konè sia stato riconoscente alla Roma e basta alla vigilia di una partita così importante?
de gustibus….
ci sta
Il primo essere umano al mondo a non apprezzare la cucina italiana e romana in particolare!!! Ma i gusti sono gusti ci mancherebbe.
Logico che ognuno si basa sui propri gusti Ma sostenere che la cucina francese (o estera) sia meglio di quella nostrana mi sembra alquanto eccessivo Alla faccia dei pollici verso
Diciamolo, Parigi è nettamente meglio di Roma, in tutto. Tranne in monumenti, storia, arte e bellezza classica. In questo nessuna città al mondo può competere con Roma. Certo se uno cerca i servizi pubblici, i trasporti, la pulizia il decoro, i bistrò, le paparelle nei laghetti, i fiorellini nei giardini, qualsiasi città è meglio di Roma.
Per il resto, Kone’ pensasse a dare il massimo, a Parigi ci potrà andare in futuro, in cambio di tanti soldi. Lo Sceicco c’è li ha.
A Parigi ci sono stato 2 volte, bellissima tranne la gente della peggior specie. Tuttavia Roma è più bella anche se i servizi funzionano meno bene. Roma è la città più bella del mondo !
Amo Parigi e la cucina francese, ma Roma e quella romana di più.
In parte dipende da un normale campanilismo, ma il fatto è che Roma resta bellissima a dispetto di incuria ed arretratezza, sopratutto nei servizi, trasporti in primis.
Poi certo, non è facile manutenere il museo a cielo aperto più grande del mondo.
Per città relativamente moderne come Londra e Parigi c’est plus facile.
Quanto a Koné, mi sembra che da atteggiamenti e parole ci consideri una tappa e così sarà. Ora però ci serve.
Parigi è spettacolare non ci sono dubbi,però stavolta l hai fatta fuori……
..perché solo Roma è degna di Parigi, e solo Parigi è degna di Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.