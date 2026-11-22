Un nome che collega la Roma, il mercato giallorosso e la battaglia per la presidenza della FIGC: Pietro Leonardi, ex dirigente del Parma e amico di lunga data di Gian Piero Gasperini. Secondo un retroscena pubblicato oggi dal Fatto Quotidiano, firmato da Lorenzo Vendemiale, proprio la figura di Leonardi potrebbe essere uno dei motivi meno evidenti delle tensioni tra Giovanni Malagò e la componente della Serie A vicina a Giuseppe Marotta, che sostiene la candidatura di Adriano Galliani alle elezioni federali del prossimo 14 dicembre.

Leonardi, sanzionato nel 2016 con cinque anni di inibizione e la preclusione permanente dagli incarichi federali per le vicende legate al fallimento del Parma, avrebbe presentato una richiesta di grazia per ottenere la rimozione della sanzione sportiva. Sul fronte penale, nel marzo scorso la Cassazione ha disposto un nuovo giudizio d’appello su alcune contestazioni relative al crac del club emiliano, dopo la precedente condanna a sei anni. La vicenda giudiziaria, dunque, non può considerarsi interamente chiusa.

Ma cosa c’entra tutto questo con la Roma? Secondo il quotidiano, Leonardi e Gasperini si conoscono da circa trent’anni, dai tempi della Juventus di Luciano Moggi, e il loro rapporto si sarebbe ulteriormente rafforzato dopo l’arrivo dell’allenatore nella Capitale. L’ex dirigente del Parma sarebbe inoltre una presenza abituale nella tribuna autorità dell’Olimpico. Un’amicizia che avrebbe alimentato indiscrezioni su un possibile ruolo informale di Leonardi nelle scelte di mercato giallorosse.

Il Fatto ricorda come Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, abbia attribuito a Leonardi un ruolo negli acquisti di Malen e Wesley, due dei protagonisti della Roma di Gasperini. Tra i collegamenti citati figura anche l’agente Siqueira, in passato calciatore alle dipendenze dell’ex dirigente. La Repubblica avrebbe invece chiamato in causa Leonardi nell’operazione Koulierakis, condotta dall’intermediario Cionci, suo ex collaboratore.

Il possibile collegamento con la battaglia federale nasce proprio dalla richiesta di grazia. Secondo il quotidiano, un suo eventuale accoglimento consentirebbe a Leonardi di tornare a collaborare ufficialmente nel mondo del calcio, anche con la Roma. La FIGC avrebbe però smentito la ricostruzione, mentre il Fatto riferisce di primi contatti con l’entourage di Malagò e di un procedimento successivamente congelato nel pieno della crisi politica federale.

Sullo sfondo resta lo scontro tra Malagò e Galliani, sostenuto da una parte del calcio italiano guidata da Marotta. La Roma figura tra le società schierate dalla parte dell’ex presidente del CONI e, secondo l’ipotesi avanzata dal Fatto, anche le tensioni intorno a Leonardi potrebbero aver contribuito a irrigidire i rapporti. Un’interpretazione che resta tutta da dimostrare, così come il presunto peso dell’ex dirigente nelle strategie di mercato giallorosse. Chi conosce Leonardi, riferisce infine il quotidiano, sostiene che il suo obiettivo sarebbe soprattutto quello di riabilitare la propria reputazione, senza alcuna intenzione di tornare a lavorare nel calcio.

FONTE: Il Fatto Quotidiano