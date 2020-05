Il fondo CVC mette nel mirino la Roma: 350 milioni, no di Pallotta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Novità sul fronte societario raccontate oggi dal quotidiano Il Tempo (F. Biafora), con la Roma al centro dell’interesse del fondo CVC, che già in passato aveva tentato di avvicinarsi all’acquisto del club capitolino.

Anche stavolta però l’affondo è andato a vuoto: sul piatto è stata messo un totale di circa 350 milioni di euro da parte della società britannica, che già nel 2018 tramite la regia di Franco Baldini aveva provato l’acquisto della As Roma. Troppo pochi per Pallotta.

La CVC Capital Partners è una società finanziaria britannica specializzata in private equity in settori come i beni di consumo, servizi finanziari, telecomunicazioni, farmaceutica. Gestisce oltre 52 miliardi di dollari di attività tra Europa e Asia, con una capacità di investimento pari a 109 miliardi di dollari.