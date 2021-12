Il mercato di Pinto in discussione. E l’Everton corteggia Mou

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nonostante gli 83 milioni spesi sul mercato estivo dai Friedkin per rinforzare la squadra, la Roma di Mourinho ha fatto ben 7 punti in meno di quella tanto criticata di Paulo Fonseca.

E così a finire sotto esame, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), c’è anche il general manager Tiago Pinto e il mercato operato ad agosto.

Rui Patricio è un buon portiere, non esente da errori, ma siamo sicuri che 11,5 milioni per un 33enne siano stati un affare? Vina è un terzino di buone prospettive, ma con 13 milioni non si trovava di meglio? Stesso discorso per Shomurodov, 17.5 milioni, e Abraham, 40 milioni.

Anche Il Messaggero critica l’operato del gm portoghese: solo Rui Patricio sta dimostrando cose positive, mentre tutti gli altri sono dei flop. In più ha regalato Pedro alla Lazio, Dzeko all’Inter e Florenzi al Milan. Inoltre non è arrivato Xhaka o un altro centrocampista, eppure Pinto si era dato 7,5 come voto per questo mercato.

Intanto dall’Inghilterra rimbalza la voce di un corteggiamento dell’Everton nei confronti di Josè Mourinho, che però ha più volte ribadito di non voler lasciare la Roma prima della fine dei tre anni di contratto stipulato la scorsa primavera con i Friedkin.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero