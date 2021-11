“Il Milan ha Tonali, io Villar e Darboe”. E’ polemica sulle parole di Mou a fine partita

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho va ancora all’attacco della sua panchina, che lo Special One reputa evidentemente non all’altezza della Roma titolare. Succede nel post partita della gara pareggiata contro il Bodo, durante le interviste di fine partita.

“Ha giocato Cristante, ma se Cristante gioca in difesa chi gioca a centrocampo? Ha giocato Villar ma poi alla fine manca l’equilibrio. A centrocampo? Ha dovuto far giocare Darboe e poi Villar, ricordo contro il Milan loro erano in difficoltà ed è entrato Tonali…“, le parole di Mourinho che sono l’ennesima frecciata all’indirizzo delle sue riserve.

Dichiarazioni che di sicuro non avranno fatto piacere ai diretti interessati, ma che non sono piaciute nemmeno a tanti tifosi e addetti ai lavori, che oggi hanno manifestato il disappunto per questa scelta comunicativa.

“E’ una cosa imbarazzante”, ha commentato Ilario Di Giovambattista di Radio Radio, a cui hanno fatto eco i giornalisti Furio Focolari e Stefano Agresti: “Mourinho non si deve permettere di dire certe cose, così manca di rispetto ai calciatori ma anche al presidente che spende un sacco di soldi per accontentarlo”.

Dello stesso avviso anche Maurizio Catalani dai microfoni di Rete Sport: “Queste parole non mi sono piaciute, così ammazzi dei giocatori che possono ancora esserti utili”. Mourinho però sembra non essere intenzionato a cambiare la sua scelta comunicativa.

Giallorossi.net – F. Turacciolo