Il Monaco soffia Vanderson alla Roma: era il terzino individuato da Pinto per rinforzare la fascia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La strada di Tiago Pinto per rinforzare la Roma a gennaio è sempre più impervia. La Roma può acquistare solo in prestito con diritto di riscatto, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), una formula tutt’altro che accattivante, che ha già fatto sfumare tre obiettivi concreti.

Il primo è stato Diogo Dalot del Manchester United, gli inglesi avrebbero fatto partire l’ex Milan soltanto con la certezza dell’obbligo di riscatto per 18 milioni, ma l’avvento di Rangnick ha convinto i Red Devils a togliere l’esterno dal mercato.

Il secondo è invece Kristensen del Salisburgo: gli austriaci considerano il ventiquattrenne un titolare – 8 gol in stagione e contratto in scadenza nel 2025 – e non sono disposti ad accettare offerte inferiori ai 10 milioni (cifra della clausola rescissoria). Anche in questo le complicazioni legate alla mancanza di liquidità rendono quasi impossibile l’operazione.

L’ultimo è il brasiliano Vanderson. Quello del terzino del Gremio, considerato uno degli esterni più promettenti della sua generazione, era il nome individuato dal general manager portoghese per rinforzare la fascia destra, ma la trattativa non è andata in porto a causa dell’impossibilità di formulare un’offerta per un acquisto a titolo definitivo.

Il classe 2001 si trasferirà al Monaco, che ha sbaragliato la concorrenza grazie ad un’offerta da 12 milioni più 3 di bonus al Gremio e al ricco ingaggio offerto al giocatore.

Fonte: Il Tempo