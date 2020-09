Il Napoli molla Under, per Milik chiede solo soldi: 35 milioni. Salta l’affare con la Roma

AS ROMA NEWS – Sembra ormai essere definitivamente saltato il banco tra Roma e Napoli per quello che riguarda il possibile trasferimento di Milik in giallorosso, e il conseguente approdo di Cengiz Under ai partenopei.

Gli ultimi sviluppi di una vicenda complicata vengono ricostruiti oggi dalla Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) e da Il Messaggero (S. Carina) praticamente allo stesso modo: il Napoli ha mollato Under, non volendolo più come contropartita tecnica per Milik.

La richiesta di De Laurentiis adesso per il proprio centravanti è di 35 milioni di euro cash. La Roma, davanti a una proposta del genere, ha chiuso ogni discorso con un secco “no, grazie” reputandola irricevibile. Ecco perchè ora i giallorossi pensano di togliere Dzeko dal mercato. E a questo punto anche la partenza di Under torna in bilico.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport