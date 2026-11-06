Le magie con la Roma valgono a Rodrigo Mora la convocazione nella nazionale maggiore del Portogallo. Il talento giallorosso, appena 19 anni, è stato inserito dal commissario tecnico Jorge Jesus nella lista dei giocatori chiamati per i prossimi impegni di Nations League contro Danimarca e Galles. Un riconoscimento importante per il giovane fantasista, che con le sue ultime prestazioni ha dimostrato di meritare un posto tra i grandi del calcio portoghese.

Dopo essere tornato a vestire la maglia dell’Under 21 nelle precedenti soste, Mora ritrova così la nazionale maggiore, nella quale era già stato convocato nel maggio 2025, quando giocava nel Porto. Stavolta, però, la chiamata arriva grazie anche a quanto sta mostrando nella Capitale, dove Gasperini gli ha dato fiducia e il ragazzo ha risposto con giocate di grande qualità.

In campionato il portoghese ha già messo a segno tre reti in otto presenze, ma a impressionare sono soprattutto la personalità, la visione di gioco e la capacità di incidere nei momenti decisivi. Contro il Cagliari è stato il protagonista della rimonta giallorossa, firmando di testa il gol del sorpasso e partecipando anche all’azione del definitivo 4-2 di Malen.

Il diciannovenne si è fatto notare anche sul palcoscenico europeo. In Champions League ha già collezionato due assist in quattro presenze e martedì scorso, all’Old Trafford, è stato tra i migliori della Roma nel primo tempo contro il Manchester United, servendo a Soulé il pallone del vantaggio con una giocata illuminante. Una prestazione di spessore internazionale, tanto che la sua sostituzione all’intervallo ha fatto discutere.

La convocazione arriva inoltre in un momento storico per il calcio portoghese. Cristiano Ronaldo ha appena annunciato il suo addio definitivo alla nazionale, chiudendo una straordinaria avventura durata 23 anni. Una leggenda lascia la Seleção proprio mentre una nuova generazione di talenti cerca di raccoglierne l’eredità. E tra questi c’è anche Mora, uno dei nomi sui quali il Portogallo vuole costruire il proprio futuro.

Jorge Jesus potrà osservarlo da vicino nei due appuntamenti del 14 novembre contro la Danimarca, a Braga, e del 17 novembre in Galles. Per Mora è l’occasione di conquistare finalmente anche il campo con la nazionale maggiore, dopo aver già attirato l’attenzione dei selezionatori negli anni scorsi. Per la Roma, invece, è un’ulteriore conferma: il talento acquistato in estate dal Porto sta crescendo rapidamente, e ormai le sue qualità non passano inosservate nemmeno in patria.

Giallorossi.net | T. De Cortis