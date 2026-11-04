CALCIOMERCATO | Balerdi, la Roma non ha dubbi sul riscatto: le cifre e l’interesse di Inter e Juve

Una serata da dimenticare non cancella quanto di buono mostrato finora. Leonardo Balerdi resta uno dei grandi acquisti dell’estate romanista e la società giallorossa è sempre più convinta di riscattarlo dal Marsiglia. Nemmeno il grave errore commesso a Old Trafford, con il pallone mancato che ha spalancato a Cunha la strada per il 2-2, sembra aver cambiato i piani del club.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, la Roma è pienamente soddisfatta del rendimento dell’argentino, che a sua volta è felice nella Capitale. L’intenzione, salvo sorprese, è quella di trasformare il prestito in un acquisto definitivo, con una cifra che dovrebbe oscillare tra gli 11 e i 14 milioni di euro in base alle presenze stagionali di almeno 45 minuti.

Il meccanismo, secondo le ricostruzioni di mercato, prevede un riscatto da 14 milioni qualora Balerdi disputi almeno il 55% delle partite, mentre la cifra scenderebbe a 11 milioni con una percentuale compresa tra il 40 e il 55%. Una differenza che non dovrebbe modificare la volontà della Roma di puntare sul difensore anche per il futuro.

Romano ha svelato anche un retroscena di mercato: nell’ultima estate l’Inter aveva sondato Balerdi, senza però approfondire i contatti con il Marsiglia. Anche la Juventus aveva pensato all’argentino in diverse occasioni tra il 2024 e il 2025, senza riuscire a concretizzare l’interesse. Alla fine a spuntarla è stata la Roma, che ha trovato nel classe 1999 un difensore particolarmente adatto al calcio di Gasperini. Velocità, aggressività e personalità gli hanno permesso di conquistare rapidamente la fiducia dell’allenatore, fino alla splendida doppietta realizzata contro il Napoli.

Il liscio che ha favorito la rimonta del Manchester United resta una macchia pesante sulla sua prestazione, fino a quel momento di altissimo livello. Ma la valutazione della Roma non cambia per un singolo errore: Balerdi ha convinto Gasperini e la dirigenza, e il suo futuro sembra destinato a essere ancora giallorosso.

FONTI: Fabrizio Romano, Il Messaggero