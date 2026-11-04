CALCIOMERCATO | Balerdi, la Roma non ha dubbi sul riscatto: le cifre e l’interesse di Inter e Juve

Una serata da dimenticare non cancella quanto di buono mostrato finora. Leonardo Balerdi resta uno dei grandi acquisti dell’estate romanista e la società giallorossa è sempre più convinta di riscattarlo dal Marsiglia. Nemmeno il grave errore commesso a Old Trafford, con il pallone mancato che ha spalancato a Cunha la strada per il 2-2, sembra aver cambiato i piani del club.
Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, la Roma è pienamente soddisfatta del rendimento dell’argentino, che a sua volta è felice nella Capitale. L’intenzione, salvo sorprese, è quella di trasformare il prestito in un acquisto definitivo, con una cifra che dovrebbe oscillare tra gli 11 e i 14 milioni di euro in base alle presenze stagionali di almeno 45 minuti.
Il meccanismo, secondo le ricostruzioni di mercato, prevede un riscatto da 14 milioni qualora Balerdi disputi almeno il 55% delle partite, mentre la cifra scenderebbe a 11 milioni con una percentuale compresa tra il 40 e il 55%. Una differenza che non dovrebbe modificare la volontà della Roma di puntare sul difensore anche per il futuro.
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Romano ha svelato anche un retroscena di mercato: nell’ultima estate l’Inter aveva sondato Balerdi, senza però approfondire i contatti con il Marsiglia. Anche la Juventus aveva pensato all’argentino in diverse occasioni tra il 2024 e il 2025, senza riuscire a concretizzare l’interesse. Alla fine a spuntarla è stata la Roma, che ha trovato nel classe 1999 un difensore particolarmente adatto al calcio di Gasperini. Velocità, aggressività e personalità gli hanno permesso di conquistare rapidamente la fiducia dell’allenatore, fino alla splendida doppietta realizzata contro il Napoli.
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Il liscio che ha favorito la rimonta del Manchester United resta una macchia pesante sulla sua prestazione, fino a quel momento di altissimo livello. Ma la valutazione della Roma non cambia per un singolo errore: Balerdi ha convinto Gasperini e la dirigenza, e il suo futuro sembra destinato a essere ancora giallorosso.
FONTI: Fabrizio Romano, Il Messaggero
Un errore non può cambiare una valutazione decisamente positiva del calciatore. Ben venga il riscatto
È fortissimo, fino al liscio migliore in campo insieme a Soule’, ieri ha giocato dopo 10 giorni da Napoli dopo alcuni problemi al ginocchio tutti i 90′ e passa dovendo coprire tutti i buchi lasciati da Mancini ed Hermoso che erano scoppiati dopo 50′, gli errori sono avvenuti quando è stato spostato a sx al posto di Hermoso. Poi errore chiaro ed evidente ma per me deve giocare eccome e va riscattatonsenza alcun dubbio.
..e vorrei vedere perche’ non riscattarlo? questo diventera’ uno dei centrali piu’ forti al mondo!
ricordo che anche il mitico baresi di errori gravi ne ha fatto ma dopo e’ diventato uno dei liberi piu’ forti al mondo!
Balerdi e’ un mostro!! forza fisica, tecnica ,velocita’.
Sarà una colonna della Roma!
Con buona pace delle strisciate e di chi ci vuole Male(n)…
FORZA ROMA
Ma non scherziamo per favore gli errori li fanno tutti li faceva pure Baresi su … poi era pure stanco semmai l’errore sta nel non averlo fatto uscire quello è un errore di stanchezza e si vede ….Gasp come al solito fa alcune volte cambi a caxxo come Mora stava andando forte tolto lui ha levato il fastidio alto e la difesa del Manchester è salita…..il riscatto per Balerdi è sacrosanto
A parte l’errore di Manchester il calciatore è molto bravo.
Balerdi é il nostro miglior centrale difensivo, gli errori capitano a tutti!!.. non ci sono dubbi sul suo riscatto
A gennaio urgono un’ ala per lato perché dybala non dà garanzie fisiche neanche per essere l’ alternativa a soule e un altro centrocampista perché anche kone inizia ad avere un po troppi infortuni
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.